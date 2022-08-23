Обнаружены 70 генов, связанных с аутизмом

Американские ученые исследовали ДНК свыше 150 000 человек, 20 000 из которых страдали расстройствами аутистического спектра. Определены биологические изменения в мозге, которые способствуют развитию аутизма.Исследователи из медцентра Маунт-Синай в Нью-Йорке обнаружили десятки генов, тесно связанных с аутизмом, что поможет совершить прорыв в деле изучения этого расстройства развития. Выявленные свыше 70 генетических вариантов проложат путь к созданию новых тестов для диагностики аутизма и для его лечения. Связанные с аутизмом состояния вроде синдрома Аспергера затрагивают более 1% всех детей, и сейчас это цифра в 10 раз больше, чем 30 лет назад.Несмотря на рост данного показателя, аутизм является всё ещё малоизученным состоянием, и требуется гораздо больше времени для постановки правильного диагноза. Семьи вынуждены проходить через многочисленные приёмы у врачей, а их детям проводят один психологический тест за другим. И хотя такие симптомы аутизма, как гиперактивность или агрессия, поддаются воздействию лекарств, вылечить расстройство нельзя. Теперь американские ученые идентифицировали 72 очень сильно связанных с аутизмом гена и ещё сотни, которые имеют более слабые ассоциации. Есть надежда, что это поможет в будущем исследовательским группам сузить круг направлений и разработать более эффективные методы диагностики и лечения аутизма.