Названы 2 полезных вещества, избыток которых может привести к инсульту

Если вы самостоятельно назначаете себе витамины и минералы, то это может нанести серьезный вред вашему здоровью. Ведь избыток в некоторых случаях хуже дефицита.Когда мы идем в аптеку за каким-либо лекарством, то фармацевты частенько предлагают обратить внимание на витамины и минералы. На витрине обычно стоит несколько десятков красивых баночек, этикетка каждой обещает укрепить волосы и ногти, очистить кожу, защитить от развития опасных патологий. И руки сами тянутся за витаминами — полезно ведь!Но здесь все не так просто. Врачи постоянно напоминают: не надо самостоятельно назначать себе какие-то биодобавки. Даже если вы уверены, что они очень полезны. Есть опасность, что в вашем организме все в порядке с балансом витаминов и минералов, поэтому дополнительные дозы приведут к избытку, что может быть очень опасно.Так, например, американские ученые в одном из свои исследований обнаружили, что избыток витамина D и кальция в организме может спровоцировать инсульт. Исследователи считают, что это сочетание может вызвать атеросклероз — заболевание, которое возникает, когда жировые вещества накапливаются в артериях. Если не лечить болезнь, это может блокировать приток крови к сердцу или мозгу, в конечном итоге вызывая инсульты или сердечные приступы.- Представляет опасность именно сочетание кальция и витамина D. Люди, которые принимали их бесконтрольно, чаще страдали от инсультов — риск увеличивался на целых 17%, — говорит доктор Сафи Хан, руководивший исследованием в Университете Западной Вирджинии.К такому заключению ученые пришли после того, как проанализировали 277 различных исследований, в которых принимали участие почти миллион человек. Эксперты разобрали, как 16 витаминов и минералов и 8 популярных диет влияют на смертность и здоровье сердца. Оказалось, снизить риск опасной патологии можно, если соблюдать несколько простых рекомендаций.Чтобы снизить риск возникновения инсульта, надо:есть меньше соли,отдавать предпочтение продуктам, в которых много Омега-3 жирных кислот,есть продукты, которые богаты фолиевой кислотой,не принимать самостоятельно различные биодобавки, особенно те, в которых есть кальций и витамин D.Как распознать инсультБольшинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.