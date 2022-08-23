Эксперт объяснила механизм возникновения аллергии

Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала, откуда берется аллергия и как с ней бороться.?Избавиться от любого заболевания можно, только зная причины его появления. Иначе все усилия будут тщетны. Аллергия — не исключение.«Аллергия — это перевозбуждение иммунитета при вторжении инородного материала, то есть это реакция иммунной клетки. В норме иммунитет находится в состоянии равновесия. Но если в кровь попадают инородные тела, иммунитет начинает „паниковать“, перевозбуждаться и тогда появляются аллергические реакции: астма, синусит, экзема», — говорит эксперт.Каким образом аллерген попадает внутрь нас? Через органы дыхания (например, вдыхая пыльцу цветущих растений, пыль, запахи бытовой химии); с продуктами питания и через кожные покровы (например, аллергия на солнце, холод или на косметику).В основе механизма — уязвимость защитного барьера между внешней и внутренней средой организма. Поэтому главная задача при лечении- убрать этот фактор уязвимости. А самое главное, что для этого нужно сделать — укреплять иммунную систему. Тогда вы забудете об аллергии навсегда.А вот антигистаминные и другие противоаллергические препараты, увы, устраняют только симптомы, а не причину проблемы.