Топ-8 продуктов против гельминтов

Доктор Светлана Ищенко рассказала, с помощью каких продуктов можно избавиться от глистов и других паразитов без медикаментов.Вы можете не знать об этом, но гельминты и другие паразиты живут почти в каждом из нас! Причем они обитают не только в кишечнике, а и в мышечной ткани, в легких, печени… Признаками наличия внутри вас гельминтов являются частые простуды, головная боль, высыпания на коже, перхоть и другие.«На эту ситуацию можно оказывать существенное влияние, употребляя специальные продукты, которые способствуют профилактике и лечению гельминтоза. Причём я хочу выделить самые доступные продукты. Гельминты могут жить в нашем теле годами, забирая из него ресурсы и отравляя наше тело», — говорит эксперт.Чаще всего мы начинаем бить тревогу и обращать внимание на гельминтов, когда ситуация выходит из-под контроля. Гораздо лучше уделять время и внимание профилактике.Меры предосторожности очень простые: тщательно мойте руки, поддавайте термической обработке продукты и воду, укрепляйте иммунную систему.А теперь о продуктах. Изгнать из организма гельминтов поможет чеснок, это отличное антипаразитарное средство. Достаточно одного зубчика в день.Также хороши тыквенные семечки, нужно съедать ежедневно 10 штук.Ананас — работает против паразитов благодаря содержащемуся в плодах веществу бромелайну. От него погибает даже ленточный червь.Эффективны в борьбе с глистами грибы лисички. Действующее вещество — хиноманноза. Убивает и взрослые особи, и личинки.Лимон — о его свойствах по укреплению иммунитета мы знаем, оказывается, лимон работает еще и как противопаразитарное «лекарство». Особенно полезна кожура.Антипаразитарными свойствами также обладают брокколи и перец.