2 ранних признака недостаточной активности щитовидной железы - эндокринолог Антонина Гуреева

Диагноз гипотериоз может изменить жизнь пациента, лишив его энергии и ясности ума. Хотя лечение может облегчить эти симптомы, ранняя диагностика способствует предотвращению дальнейших осложнений. Два признака посещения туалета могут сигнализировать о низком уровне щитовидной железы.Щитовидная железа находится в передней части шеи, где она выделяет гормоны, которые контролируют, как клетки тела используют энергию. Когда секретируется слишком мало гормона, обмен веществ замедляется, что может вызвать каскад симптомов. Среди самых ранних признаков низкого уровня щитовидной железы могут быть запоры и твердый стул.«Женщины в пять-десять раз чаще страдают, чем мужчины. Долгосрочные последствия гипотиреоза включают сердечно-сосудистые заболевания и увеличение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая гиперхолестеринемию», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Поскольку обмен веществ в организме замедляется, определенные телесные изменения могут вызвать подозрение.Ранние симптомы заболевания включают:Твердый стул или запорОщущение холода (ношение свитера, когда другие носят футболку)Усталость или чувство замедленияОбильные и нерегулярные менструацииБоль в суставах или мышцахБледность или сухость кожи"Запор является одним из наиболее распространенных симптомов гипотиреоза. Это результат медленной работы пищеварительной системы, и его можно облегчить, скорректировав прием лекарств для щитовидной железы или внеся определенные изменения в рацион".