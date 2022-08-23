Диетолог Елена Соломатина рассказала о скрытых опасностях растительного молока

Вот уже несколько лет 22 августа отмечается международный день растительного молока. Диетолог Елена Соломатина рассказала об особенностях этого напитка.

Растительное молоко фактически представляет собой измельченные зерна или орехи, вымоченные в воде. Кто-то выбирает его для кулинарных целей, кто-то из-за аллергии на молоко обычное, кто-то из-за вегетарианского рациона питания. А кто-то просто считает, что оно полезнее коровьего.

Между тем, как отметила диетолог Елена Соломатина, полноценной заменой оно служить никак не может. Это в принципе совсем другой продукт. В нем отсутствует полноценный белок с аминокислотами, животный жир и другие важные элементы, необходимые организму.

При этом, по словам диетолога, если уж и выбирать растительное молоко, то не следует ограничиваться каким-то одним его видом. Здесь важно то, что различное исходное сырье дает и разные наборы микроэлементов, поэтому, чтобы получить максимальную пользу, нужно выбирать разные вкусы такого молока.

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