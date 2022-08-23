Диетолог Елена Соломатина рассказала о скрытых опасностях растительного молока
Растительное молоко фактически представляет собой измельченные зерна или орехи, вымоченные в воде. Кто-то выбирает его для кулинарных целей, кто-то из-за аллергии на молоко обычное, кто-то из-за вегетарианского рациона питания. А кто-то просто считает, что оно полезнее коровьего.
Между тем, как отметила диетолог Елена Соломатина, полноценной заменой оно служить никак не может. Это в принципе совсем другой продукт. В нем отсутствует полноценный белок с аминокислотами, животный жир и другие важные элементы, необходимые организму.
При этом, по словам диетолога, если уж и выбирать растительное молоко, то не следует ограничиваться каким-то одним его видом. Здесь важно то, что различное исходное сырье дает и разные наборы микроэлементов, поэтому, чтобы получить максимальную пользу, нужно выбирать разные вкусы такого молока.
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