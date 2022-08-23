За секунду до взрыва эмоций: как правильно реагировать на агрессию пожилого родственника

Пожилые родственники иногда становятся невыносимыми — особенно, если у них развивается одна из форм слабоумия. Эксперт рассказала, как правильно вести себя с родными, которые проявляют агрессию.Люди со старческим слабоумием могут говорить близким обидные слова, грязно ругаться и оскорблять, даже всерьез подозревать в краже или попытках сжить со свету. Обычно такое поведение очень сложно принять близким людям, которые впервые сталкиваются с необъяснимой агрессией ранее вполне миролюбивого родственника.В первую очередь, важно понять причины этой реакции и знать, как правильно реагировать, чтобы не навредить и себе и родному человеку, считает медик Ольга Котельникова, имеющая большой опыт по бережному и безопасному уходу за пожилыми людьми.Она рассказала об особенностях общения с пациентами, страдающими деменцией или проявляющими самые первые ее признаки.медицинская сестра, специалист по обучению АНО ДПО «Мастерская заботы»- Агрессия пожилых людей может быть вызвана тем, что их раздражает или тревожит, вызывает дискомфорт, боль, страх, тревогу, беспомощность, и тем самым приводит к разочарованию, — говорит Ольга Котельникова. — Также есть проблемы с физическим и психологическим самочувствием человека.Агрессивное поведение — не симптом, и оно не направлено на конкретного человека. Это ответ на неприятные обстоятельства.- Постарайтесь принять — ведь человек с деменцией поступает так не специально. Он постепенно теряет знания и способности, которые необходимы для выполнения совершенно простых действий, — объясняет Ольга Котельникова. — Поэтому общаться с ним важно на уровне тех навыков, которыми он на данный момент владеет.Помните, агрессия — это знак «стоп», остановитесь и разберитесь, в чем трудность.Как вести себя при вспышке гневаНе показывая страха и раздражения, сохраняя спокойствие, выслушайте и убедитесь, что вас узнали. Иногда даже достаточно выйти из комнаты на несколько минут.Не доказывайте, что близкий не прав, поскольку спор только увеличит агрессию.Не пытайтесь ограничивать человека с целью наказать — ведь это только усилит чувства беспомощности.Отвлеките человека, переключите внимание на тему, которая ему нравится.Наблюдайте и анализируйте агрессивную реакцию и попытайтесь определить причину.Ответьте на вопросыЧто беспокоит вашего близкого — боль, запор, одышка?Может, у него не получается что-то сделать?Может, близкий голоден или просто устал?Что-то хочет в данный момент?- Не забывайте, что каждому человеку важно быть независимым и иметь свое пространство, — объясняет Ольга Котельникова. — При уходе мы вынуждено вторгаемся в личное пространство пожилого человека, а он не понимает, почему мы так поступаем, и это вызывает у него и сопротивление, и агрессию.Продолжайте вести себя как обычно- Если вы наблюдаете раздражительность у вашего родственника при выполнении любого действия, упростите ему задачу, например, при переодевании предложите на выбор две конкретные вещи, а не весь гардероб, — рекомендует эксперт.Чтобы снизить тревожность, важно не торопить человека в повседневной жизни и придерживаться режима дня, советует медик.- Когда человек с деменцией действует по привычному плану, то уменьшается количество действий и предметов, которые ему нужно помнить или обдумывать, — говорит Ольга Котельникова. — Например, когда надо провести утреннюю гигиену, сначала поприветствуйте своего близкого: «Доброе утро! Пора в ванную комнату…» (затем сделайте паузу)… «Вот твоя зубная щетка». Люди с деменцией не способны управлять своим поведением, это пугает их самих. Поэтому для них важна поддержка и внимание близких.