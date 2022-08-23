Эксперт назвала 5 эндокринных причин низкого либидо

Доктор-эндокринолог Диляра Лебедева назвала пять причин низкого либидо, которые связаны с нарушениями гормонального фона.Очень часто сниженное либидо связано с нехваткой в организме гормонов щитовидной железы. Это состояние называют гипотиреозом. Организм как будто переходит в режим энергосбережения, ему не до размножения. Соответственно, «лишние» функции просто временно отключаются.Чтобы понять, касается ли вас эта проблема, сдайте анализ крови на ТТГ, показатель выше 2 говорит о необходимости проконсультироваться со специалистом.«Высокий уровень пролактина — еще одна причина сниженного сексуального влечения. Пролактин регулирует половое поведение женщин и мужчин. Трехкратное повышение уровня пролактина в крови указывает на стойкую гиперпролактинемию, которую нужно устранять. Норма — 250», — отмечает эксперт.Блокировать либидо способен и гормон ДГЭА, вернее — его дефицит. Чаще эта проблема встречается у женщин.А вот для мужчин ключевыми являются показатели тестостерона. Именно этот гормон является дирижером страсти, чувственности и сексуальности. Что может снижать тестостерон? Естественным образом он падает с годами. Также снижать показатели может стресс.И пятый весомый гормон — окситоцин. Когда его показатели уходят в дефицит, нам не до любви. Окситоцин также отвечает за стрессоустойчивость и позитивный взгляд на жизнь. Причем как у женщин, так и мужчин.