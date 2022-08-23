Особенности питания во время стресса: рекомендации врача

Врач-терапевт Артем Хачатрян рассказал, чем питаться во время стресса, чтобы помочь организму снизить уровень тревожности.До сих пор думаете, что снять стресс можно, съев банан или шоколадку? Увы, таких волшебных продуктов, которые могут за один прием решить проблему, не существует.«Здесь нужен комплексный подход. Причем рацион вашего питания в целом играет большую роль. Не акцентируйте свое внимание на одном продукте, старайтесь прописать себе меню на каждый день, а что в нем должно быть, сейчас разберем предметно», — говорит эксперт.Следите за тем, чтобы в рационе были злаки. Всегда, а в момент стресса тем более. Злаки богаты витаминами группы В, в которых нуждается наша нервная система.Обязательно добавляйте растительные масла: подсолнечное, оливковое, горчичное, кукурузное. Нервная система будет вам благодарна.Добавьте в меню нут. Это кладезь витаминов и микроэлементов: РР, B, железо, магний, фосфор.Ешьте орехи. Они благотворно влияют на работу мозга благодаря высокому содержанию жирных кислот и омега-3.Must have на каждый день — овощи, фрукты и зелень. Старайтесь, чтобы растительный рацион был как можно разнообразнее, каждый овощ и фрукт по-своему полезен.Пейте больше воды. В период повышенного влияния стрессовых факторов наш организм особенно нуждается в поступлении достаточного количества жидкости.