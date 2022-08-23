Врач рассказал, как превратить обычную прогулку в тренировку
Эксперт отметил, что если немного увеличить скорость движения (до 4-6 км в час) или проложить маршрут прогулки по пересеченной местности (с подъемами, спусками) сердечный ритм участится, дыхание станет глубже, активизируются кровообращение и обмен веществ. Также можно взять в руки специальные палки для ходьбы: в процесс движения включатся руки, размах которых будет регулировать ширину шага. При такой нагрузке происходит более активный расход энергии, укрепляются мышцы ног.
К серьезным тренировкам можно отнести спортивную ходьбу, когда скорость шага составляет 7-15 километров в час. Чтобы освоить спортивную ходьбу, понадобится хотя бы пара тренировок с инструктором
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