Врач рассказал, как превратить обычную прогулку в тренировку

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Врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев дал советы, как превратить ежедневную прогулку в полезную тренировку.Эксперт отметил, что если немного увеличить скорость движения (до 4-6 км в час) или проложить маршрут прогулки по пересеченной местности (с подъемами, спусками) сердечный ритм участится, дыхание станет глубже, активизируются кровообращение и обмен веществ. Также можно взять в руки специальные палки для ходьбы: в процесс движения включатся руки, размах которых будет регулировать ширину шага. При такой нагрузке происходит более активный расход энергии, укрепляются мышцы ног.К серьезным тренировкам можно отнести спортивную ходьбу, когда скорость шага составляет 7-15 километров в час. Чтобы освоить спортивную ходьбу, понадобится хотя бы пара тренировок с инструктором