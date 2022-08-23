Псориаз: врач назвала лучшие продукты для облегчения состояния
Псориаз часто является болезненным и неприятным состоянием, при котором на коже появляются сухие шелушащиеся пятна, которые могут различаться по степени тяжести и положению. Кроме того, как и подагра или артрит, псориаз является хроническим, что означает, что пациенты могут жить с ним в течение длительного времени.
Существуют различные типы псориаза, в том числе бляшечный псориаз, который обычно образуется на локтях, коленях, волосистой части головы и пояснице.
Обычно они зудят или болят, а в тяжелых случаях могут трескаться и кровоточить; это наиболее распространенная форма псориаза.
Другие распространенные формы заболевания включают:
• Псориаз волосистой части головы
• Псориаз ногтей
• Обратный псориаз
• Пустулезный псориаз
Что касается рассматриваемых продуктов, которые лучше всего рекомендуются для облегчения состояния.
«Цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, бобы, чечевица, рыба, нежирный белок, растительные белки, такие как тофу или темпе, орехи и семена — все это продукты, которые помогают бороться с воспалением и способствуют здоровое сбалансированное питание. Некоторые исследования показали, что у некоторых пациентов наблюдается повышенная чувствительность к глютену, а симптомы псориаза улучшаются при соблюдении безглютеновой диеты. Вот почему выбор пасты и хлеба без глютена, а также отказ от пива и фруктовых кабачков с глютеном могут помочь облегчить псориаз», - говорит диетолог Василиса Пономарева
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