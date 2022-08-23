Псориаз: врач назвала лучшие продукты для облегчения состояния

Псориаз — это болезненное кожное заболевание, при котором на коже образуются шелушащиеся участки кожи. Состояние, которое может появиться на любой части тела, может различаться по степени тяжести, но для его устранения могут потребоваться месяцы. МедикФорум поговорил с диетологом Василисой Пономаревой о лучших продуктах, которые можно есть, чтобы облегчить симптомы, и о тех, которые следует пропустить, чтобы избежать обострения.Псориаз часто является болезненным и неприятным состоянием, при котором на коже появляются сухие шелушащиеся пятна, которые могут различаться по степени тяжести и положению. Кроме того, как и подагра или артрит, псориаз является хроническим, что означает, что пациенты могут жить с ним в течение длительного времени.Существуют различные типы псориаза, в том числе бляшечный псориаз, который обычно образуется на локтях, коленях, волосистой части головы и пояснице.Обычно они зудят или болят, а в тяжелых случаях могут трескаться и кровоточить; это наиболее распространенная форма псориаза.Другие распространенные формы заболевания включают:• Псориаз волосистой части головы• Псориаз ногтей• Обратный псориаз• Пустулезный псориазЧто касается рассматриваемых продуктов, которые лучше всего рекомендуются для облегчения состояния.«Цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, бобы, чечевица, рыба, нежирный белок, растительные белки, такие как тофу или темпе, орехи и семена — все это продукты, которые помогают бороться с воспалением и способствуют здоровое сбалансированное питание. Некоторые исследования показали, что у некоторых пациентов наблюдается повышенная чувствительность к глютену, а симптомы псориаза улучшаются при соблюдении безглютеновой диеты. Вот почему выбор пасты и хлеба без глютена, а также отказ от пива и фруктовых кабачков с глютеном могут помочь облегчить псориаз», - говорит диетолог Василиса Пономарева