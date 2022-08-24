Найдена бактерия от пищевой аллергии
Для поколения наших родителей, а также дедушек и бабушек не было большего кошмара, чем рыбий жир. Эта отвратительная на вкус и запах субстанция считалась непременным компонентом профилактики детского здоровья, и её заставляли поглощать целыми ложками. Наука до сих пор не перестала считать рыбий жир полезным компонентом, но сегодня его можно употреблять в виде капсул, не имеющих ни вкуса, ни запаха. И вот теперь учёные открыли новое потенциальное лекарство против пищевой аллергии, которое обладает громадным потенциалом. Некие полимерные мицеллы оказались способны вылечить лабораторных мышей от аллергии на арахис, и ожидается, что они будут эффективны против всех видов пищевых аллергий.
Но есть одна существенная проблема, которая мешает нам бурно радоваться этому открытию. Данные соединения обладают отвратительным вкусом и запахом, напоминающим собачьи экскременты или прогорклое масло. Ученые пока используют химическое вещество бутаноилоксиэтилметакриламид, и оно, по их мнению, может скрыть неприятный запах и вкус препарата.
Изначально в ходе тестов компонент применяли в качестве средства лечения аллергии на арахис и другие орехи. Теперь исследователи надеются, что вещество можно будет применять как основу для терапии всех видов аллергии у человека и даже некоторых видов воспалительных заболеваний
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