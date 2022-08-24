Найдена бактерия от пищевой аллергии

Исследователям из Университета Чикаго удалось обнаружить бактериальное соединение, обладающее способностью лечить от пищевой аллергии. Однако оно настолько неприятно на вкус, что людей будет довольно сложно убедить его употреблять.Для поколения наших родителей, а также дедушек и бабушек не было большего кошмара, чем рыбий жир. Эта отвратительная на вкус и запах субстанция считалась непременным компонентом профилактики детского здоровья, и её заставляли поглощать целыми ложками. Наука до сих пор не перестала считать рыбий жир полезным компонентом, но сегодня его можно употреблять в виде капсул, не имеющих ни вкуса, ни запаха. И вот теперь учёные открыли новое потенциальное лекарство против пищевой аллергии, которое обладает громадным потенциалом. Некие полимерные мицеллы оказались способны вылечить лабораторных мышей от аллергии на арахис, и ожидается, что они будут эффективны против всех видов пищевых аллергий.Но есть одна существенная проблема, которая мешает нам бурно радоваться этому открытию. Данные соединения обладают отвратительным вкусом и запахом, напоминающим собачьи экскременты или прогорклое масло. Ученые пока используют химическое вещество бутаноилоксиэтилметакриламид, и оно, по их мнению, может скрыть неприятный запах и вкус препарата.Изначально в ходе тестов компонент применяли в качестве средства лечения аллергии на арахис и другие орехи. Теперь исследователи надеются, что вещество можно будет применять как основу для терапии всех видов аллергии у человека и даже некоторых видов воспалительных заболеваний