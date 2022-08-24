Что делать, если вы во сне потянули мышцы шеи

В шейном отделе позвоночника 7 позвонков, промежутки между жесткими костями позвонков занимают мягкие хрящи, так называемые межпозвоночные диски. Таким образом, позвоночник в шейном отделе представляет собой поочередное сочленение жестких костей и хрящей. Сон в неудобном положении может стать причиной растяжения мышц шеи. Снять такую боль помогут специальные упражнения.Бывает, когда утром проснешься, вдруг почувствуешь нестерпимо острую боль в шее... Вернувшись усталым с работы, человек заснул в неприспособленном для этого месте в неудобном положении, на сквозняке или на холодном потоке воздуха от вентилятора - все это может стать причиной растяжения мышц шеи во сне.Если утром у Вас появились симптомы растяжения, не надо несмотря на боль поворачивать голову, с усилием массировать шею или ударять себя по затылку. Прежде всего нужно оставить шейный отдел позвоночника в покое, а затем скорее утолять боль следующими легкими упражнениями.Растяжения мышц шеи во сне - 2 упражнения, которые помогутУпражнение 1Легкими движениями тщательно массируют средний палец на правой руке, начиная с кончика и постепенно продвигаясь к основанию .Средний палец при этом как бы сжимают большим и указательным пальцами другой руки. Средний палец принадлежит к меридиану перикарда (ответвлению сердечно-сосудистой системы), поэтому раздражение активных точек на нем улучшает кровообращение (3 минуты).Упражнение 2Когда боль немного утихнет, слегка гладят точки воздействия, расположенные на линии от края волос на затылке до середины плеча. Делают это тремя пальцами: указательным, средним и безымянным на протяжения 2-х минут