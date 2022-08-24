Почему человек храпит?

Храп не только мешает партнёрам. Он может указывать на серьёзные заболевания и вызывать осложнения при уже выявленных болезнях.Люди храпят потому, что во время сна расслабляются мягкое нёбо и язычок. При резком вдохе эти части ротовой полости начинают вибрировать, что и приводит к возникновению шума. Самый громкий храп, который был зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса — 93 децибела. Для сравнения: автомобильная сирена, рок-концерт, газонокосилка издают звук в 100 децибел, а поезд, приближающийся на расстояние 7 метров — 90 децибел.Кроме дискомфорта, который испытывают люди, находящиеся в одном помещении с храпящим человеком, эти звуки являются маркером разных заболеваний. В частности, они могут возникать при обструктивном апноэ. В момент, предшествующий храпу у человека останавливается дыхание.Японские исследователи доказали, что часто гипертоники издают эти звуки , а финские ученые обнаружили связь с недостатком физических нагрузок. Во время занятий спортом учащается дыхание и улучшается тонус мышц мягкого нёба и язычка.Почему иногда храпят дети?Профессор кафедры болезней уха, горла и носа Юрий Русецкий говорит также о том, что во время аденоидита — разрастания носоглоточного лимфоузла, а также при тонзилите (ангинах) воспаленные миндалины на вдохе могут перекрывать носоглотку и зев глотки ребенка. Это вызывает апноэ и, соответственно, храп.Храп, рак и коронавирусГреческие ученые также исследовали этот вопрос. Они выяснили, что у почти 3% женщин и у 1,7% мужчин, которые храпят, есть рак. Научные сотрудники Уорикского университета обнаружили также связь между храпом и высокой смертностью людей, инфицированных коронавирусом. К концу первой недели пребывания в больнице умирало в три раза больше «храпунов», чем тех, у кого было все в порядке с ночным дыханием. Объяснили они это тем, что храпящие пациенты испытывали кислородное голодание из-за этой особенности, а коронавирус осложнял насыщение тканей кислородом.Как избавиться от храпаНо не все так печально. С храпом можно и нужно бороться. Во-первых, замечено, что люди, вес которых находится в пределах нормы, реже храпят. Во-вторых, как уже было сказано выше, физические упражнения и даже обычная быстрая ходьба, помогают избавиться от храпа.Есть и другие методы борьбы с храпом:СИПАП-терапия помогает расширить дыхательные пути и предотвратить апноэ.Приспособления, устанавливаемые внутри ротовой полости улучшают тонус мышц гортани.Лазерная пластика и криопластика нёба.Электронные аппараты для лечения храпа. Они фиксируют храп и воздействуют на человека электрическими импульсами, что заставляет его перейти из глубокого сна в поверхностный и поменять положение тела (чаще всего храпят спящие на спине).Имплантаты укрепляют мягкое нёбо и не позволяют ему вибрировать даже при полном расслаблении во сне