Использование каннабиса повышает риск аритмии

Употребление каннабиса может повысить вероятность развития аритмии на 74%. К такому выводу пришли учёные из датской Больницы Гентофте в Копенгагене.Исследование показало, что употребление каннабиса значительно повышает риск развития аритмии сердца - опаснейшего нарушения в работе важнейшего органа нашего тела. Исследователи из Дании обнаружили, что если какие-то люди принимают каннабис в качестве разрешённого препарата для лечения хронической боли, то у них риск аритмии вырастает на 74%. Применение каннабиса в США в качестве терапевтического средства резко выросло, и когда-то считавшуюся наркотической субстанцию тихо легализуют по всей стране. Сейчас каннабис доступен в рекреационных целях в 19 американских штатах и округе Колумбия, а в качестве лечебного средства - почти на всей территории страны.Также каннабис продвигают в качестве альтернативы опиоидов - сильных наркотических средств, которые вызывают мощную физиологическую зависимость. От злоупотребления опиоидами только в США каждый год умирает более 70 000 человек. А некоторые учёные полагают, что каких-либо серьёзных долгосрочных побочных эффектов при употреблении каннабиса нет.В прошлом году его использование достигло рекордно высокого уровня среди американцев в возрасте от 19 до 30 лет, уже каждый четвёртый принимает этот опасный препарат. Эксперты предупреждают, что увлечение каннабисом намного повышает риск проблем с сердцем и лёгкими. Это опасный наркотик, который вовсе не нужно считать лёгким или безобидным.