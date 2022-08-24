Врачи Бостонского университета научились восстанавливать память у пожилых за 4 дня

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Для этого они используют легкую стимуляцию током. Однократные сеансы оказались неэффективными. Результата можно добиться только после целого курса процедур.Вспомнить все и ничего не забывать предлагают пожилым людям ученые из Бостонского университета в Массачусетсе. Для этого не требуются таблетки или дорогостоящие операции, достаточно четырехдневного курса электростимуляции, которая улучшит память на месяц.Исследования проводили на людях старше 65 лет. Результаты обнадеживающие.- Многократное в течение нескольких дней воздействие слабым электрическим током на мозг людей приводило к улучшению памяти, которое сохраняется на срок до месяца, — приводит результаты один из авторов исследования, когнитивный нейробиолог Роберт Рейнхарт.К эксперименту врачей подтолкнули наблюдения за долговременной и краткосрочной «рабочей» памятью. Оказалось, что их контролируют разные части мозга и различные механизмы. Ставку сделали на долговременную память. Для этого ученые стимулировали током дорсолатеральную префронтальную кору — она находится ближе к передней части мозга.Чтобы восстановить и улучшить «рабочую» память требуется стимулировать нижнюю теменную долю, которая находится глубже в мозге.Метод получил название «транскраниальная стимуляция переменным током (tACS)». Его испытали на 150 участниках в возрасте от 65 до 88 лет.- Необходимо было запомнить 20 слов, которые вслух читали участникам эксперимента, — объяснили ход эксперимента в журнале Nature авторы. — Стимуляция мозга длилась 20 минут.Люди, которые прошли серию из четырех сеансов стимуляции дорсолатеральной префронтальной коры лучше запоминали слова из начала списка, таким образом они выполняли задачу, связанную с долговременной памятью. Вторая группа лучше запоминала слова из конца списка, так как в их случае стимулировали внутреннюю теменную долю.- Показатели улучшались в течение четырех дней, а результаты сохраняли даже месяц спустя, — объяснили ученые. — При этом самые больше улучшения памяти зафиксировали у тех, кто изначально имел самые низкие уровни общей когнитивной функции. Была и группа «плацебо», у которых стимуляцию мозга имитировали. Как оказалось, она никак не влияла на улучшение памяти.Уникальность исследования в том, что в нем участвовали люди старше 65 лет, которые реально могут испытывать проблемы с памятью. В других подобных испытаниях были задействованы молодые люди, у которых когнитивная функция сохранна. К тому же обычно стимуляцию проводили однократно — она не давала эффекта, в отличие от серии процедур.