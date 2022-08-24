Аномалия сердечной камеры связана с риском деменции

Исследование показало, что если у пожилых людей верхняя камера сердца имеет аномальный размер или плохо функционирует, то риск развития старческого слабоумия увеличивается на 35%. К такому выводу пришли учёные из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.Речь идёт о патологии под названием предсердная кардиомиопатия, которая связана с аномалиями в левом верхнем предсердии - одной из двух верхних камер сердца. Авторы исследования утверждают, что связь со старческим слабоумием присутствует даже в том случае, если у человека нет никаких симптомов нарушений в работе сердца. Предсердная кардиомиопатия связана с более высоким риском инсульта и мерцательной аритмии, а оба этих заболевания увеличивают, в свою очередь, вероятность деменции.Тогда сразу возникает вопрос о том, не зависит ли эта связь от наличия мерцательной аритмии и инсульта. Исследование даёт на него отрицательный ответ. Его авторы изучили свыше 5 000 пожилых граждан США. 34% из них страдали от предсердной кардиомиопатии, их средний возраст составил 75 лет. У 763 развилась деменция.Предсердная кардиомиопатия была тесно связана со старческим слабоумием, жертвы этой патологии в работе сердца на 35% чаще сталкивались с различными видами деменции. Но причинно-следственная связь не установлена, и не доказано, что аномалия сердечной камеры приводит к деменции.