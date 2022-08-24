Простой советский суперфуд. Рыбий жир снова в моде. С какими опасными болезнями он помогает бороться?

Современные молодые люди спокойно реагируют на словосочетание «рыбий жир», а их родители и еще более взрослые родственники морщатся при упоминании о нем. В советское время вкус этой пахучей желтой жидкости знал каждый ребенок — ее назначали всем для профилактики рахита. Современный рыбий жир в капсулах имеет те же качества, что и его предок, но отвращения уже не вызывает. «Лента.ру» вместе с экспертами разбиралась, кому показан рыбий жир сегодня и какую пользу он приносит организму, а кому от употребления препарата следует отказаться.Кто открыл рыбий жир?О полезных свойствах рыбьего жира знали еще в первых столетиях новой эры: его употребляли в пищу, порой заменяя им растительные масла. Об этом писал арабский путешественник Ахмад ибн Фадлан, бывавший в Восточной Европе и замечал, что представители этих народов отличаются крепким здоровьем.В XIX веке норвежский ученый Петер Меллер пришел к выводу, что жители Норвегии обладают отменным здоровьем потому, что в их повседневное меню входит жир печени трески. Не лишенный коммерческой жилки ученый наладил производство масла из трески и его продажу в аптеках. Так рыбий жир как полезная добавка к пище распространился по Европе, а затем и за ее пределами.«В нашей стране до 1970 года рыбий жир обязательно прописывали всем детсадовцам. Ученые из СССР считали, что рационе советского человека недостаточно витаминов A и В, а также полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для полноценного развития и профилактики рахита и куриной слепоты»,— рассказала акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова.Рыбий жир в сиропе отличается ярким неприятным запахом. Многие люди старшего возраста до сих пор морщатся, вспоминая желтую жидкость. Жителям XXI века повезло больше: рыбий жир теперь выпускают не только в виде экстракта, но и в виде капсул и даже жевательных пастилок.Из чего состоит рыбий жирРыбий жир добывают из печени жирных видов рыб, обитающих в прохладных водах: трески, сельди, скумбрии, скатов, акул и других.Рыбий жир содержит немало полезных для организма компонентов.Омега-3, Омега-6 — полиненасыщенные жирные кислоты.Фтор, бром, йод, фосфор. Но их количество настолько мало, что они не оказывают видимого терапевтического эффекта.Липохромы (аналоги растительных каротиноидов) — антиоксиданты, участвующие в синтезе витамина А.Холестерин высокой плотности.Амины, стимулирующие обменные процессы.Кислоты: уксусная, олеиновая, пальмитиновая.Жирорастворимые витамины А и D.Преобладающая в составе рыбьего жира Омега-3 состоит из полиненасыщенных жирных кислот, основные из них — ЭПК и ДГК.Эйкозапентаеновая (ЭПК) — 6-10 процентов. Она обеспечивает снижение вязкости крови, в этом она схожа с действием аспирина. Также способствует снижению риска заболеваний нервной системы, положительно сказывается на настроении, снижает уровень «вредного» холестерина.Докозагексаеновая (ДГК) — 10-15 процентов. Жизненно необходима для работы мозга и глаз, так как входит в состав фосфолипидов клеточной стенки нервных клеток. Обеспечивает высокую скорость передачи импульсов от клетки к клетке, что позволяет повысить когнитивные способности.Дефицит ДГК часто бывает у беременных женщин, детей и занятых тяжелой физической работой взрослых. Недостаток кислоты проявляется в нарушении мыслительных процессов, плохом настроении, снижении либидо, повышении давления. На ее дефицит также указывают сухость кожи, ломкость ногтей и выпадение волос.Полезные свойстваДоказано: рыбий жир играет огромную роль в нормальном функционировании организма. Он помогает снизить риск разрушения тканей и суставов, необходим для психологического и физического здоровья.1. Рыбий жир продлевает жизньУченые из Медицинского исследовательского института Госпиталь дель Мар в Испании и Научно-исследовательского института жирных кислот в Соединенных Штатах доказали, что более высокий уровень жирных кислот Омега-3 в крови способствует увеличению продолжительности жизни примерно на пять лет по сравнению с нормой.Авторы исследования уверяют, что всего лишь однопроцентное повышение уровня Омега-3 снижает риск смерти человека так же, как отказ от курения. «Наличие более высокого уровня полиненасыщенных жирных кислот в крови в результате регулярного включения в рацион жирной рыбы увеличивает продолжительность жизни», — рассказал один из авторов исследования доктор Алекс Сала-Вила.от 100 граммов рыбного филе нужно есть три раза в неделю по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Идеальный вариант — сардины, лосось, тунец, форель, скумбрия, треска, сельдь2. Делает лечение рака более эффективнымПрием добавок Омега-3 повышает эффективность лечения рака. Исследователи обнаружили, что добавки полиненасыщенных жирных кислот повышают способность терапевтических препаратов атаковать опухоли, сообщала научный сотрудник Гарвардского университета Эбигейл Келли.Добавление рыбьего жира в рацион поможет снизить риск рака молочной железы.3. Защищает сердцеРыбий жир снижает риск возникновения сердечного приступа и смерти от ишемической болезни сердца, сообщила в своей научной работе доктор Элисон Келли-Хеджепет.Достаточное количество рыбы или рыбий жир в рационе снижают уровень холестерина; нормализуют количество триглицеридов, повышенный уровень которых может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой; стабилизируют артериальное давление; помогают справиться с аритмией.В клиническом испытании среди 40 тысяч человек было замечено, что у тех, кто регулярно питался рыбой, риск развития болезней сердца снижается на 15 процентов4. Спасает от депрессииПри дефиците Омега-3 может испортиться настроение, возникнуть психические заболевания, развиться депрессия. Благодаря употреблению препарата интенсивность симптомов нервных расстройств снижается.«Мы увидели, что рыбий жир отчасти действует на глию, а не на нейроны, — рассказал научный сотрудник Медицинского центра ДжесДжесси Брауна Марк Расеник. — Глия же может играть не последнюю роль в депрессии».Несмотря на то что рыбий жир работает по другой схеме, нежели рецептурные антидепрессанты, он имеет тот же эффект, говорится в исследовании американцев.5. Избавляет от ПМСПредменструальный синдром (ПМС) может иметь как физические, так и психические симптомы, в частности — резкие перепады настроения. Но исследования показали, что жирные кислоты Омега-3 могут эффективно снижать тяжесть симптомов ПМС.6. Сохраняет активность мозгаС годами мозг стареет, как и весь организм. С возрастом увеличивается риск развития болезни Альцгеймера. Но ученые доказали, что у пожилых пациентов, принимающих рыбий жир, активность мозга снижается заметно медленнее. А те, у кого уже диагностировали болезнь Альцгеймера, показывали стабильные результаты по сравнению с пациентами, не принимавшими препарат.В аптеках можно найти добавку двух видов — рыбий жир и рыбный жир. Первый получают из печени рыбы, а рыбный — из мышечной массы. При выборе добавки нужно учитывать, что в рыбьем жире больше витаминов А и D, а в рыбном — Омега-3.7. Помогает худетьМетаанализ исследований по использованию Омега-3 у людей с избыточным весом не смог подтвердить стопроцентную эффективность пищевой добавки в борьбе с ожирением. Тем не менее исследователи рекомендовали продолжить изучение вопроса, поскольку употребление рыбьего жира одновременно с изменением образа жизни уменьшало процент брюшного жира и соотношение объемов талии и бедер.8.Сохраняет зрениеОмега-3 нужна для того, чтобы избежать заболеваний органов зрения. Регулярное употребление рыбьего жира улучшает состояние глаз, особенно у пожилых людей.9. Снижает воспалительные процессыРыбий жир помогает организму быстрее справиться с воспалительным процессом при естественной реакции на травмы или инфекции. Омега-3 также способствуют снижению боли в суставах при артрите.10. Очищает печеньПечень перерабатывает большую часть жиров и вредных веществ. При заболевании этого органа все это начинает накапливаться в организме. Прием рыбьего жира улучшает работу печени и помогает уменьшить количество в ней жира.11. Помогает выносить здорового ребенкаМнение ученых насчет того, можно ли беременным принимать рыбий жир, расходятся. Так, немецкие ученые утверждают: прием рыбьего жира во время беременности может сделать ребенка более умным и сосредоточенным.Такого же мнения придерживается и акушер-гинеколог Мария Филатова: «ПНЖК благотворно влияет на протекание беременности и родов. Также кислоты Омега-3 необходимы для снижения рисков невынашивания беременности и рождения маловесных детей», — прокомментировала она «Ленте.ру».Диетолог Сара Шенкер отметила, что добавки, изготовленные из мяса рыбы, так называемый рыбный жир, безопасны для приема во время беременности. Добавки, изготовленные из печени рыб, такие как рыбий жир, для беременных небезопасны.На некоторых профильных сайтах в разделе противопоказаний к рыбьему жиру среди прочих указана беременность. Во время вынашивания ребенка и грудного вскармливания врач может назначить прием препарата, но с большой осторожностью, и ожидаемая польза должна в несколько раз превосходить возможный вред для матери и ребенка.12. Делает кожу красивой и здоровойОба компонента Омега-3 ЭПК и ДГК необходимы для нормального функционирования кожи, отметила акушер-гинеколог. Стабильное количество этих веществ в крови обеспечивает снижение густоты сального секрета кожи и нормализует ее иммунные свойства. Это особенно актуально, по мнению врача, в комплексном лечении угревой болезни.Из рыбьего жира можно сделать маску для лечения акне. Для этого несколько капель раствора рыбьего жира смешивают со средством для ухода за кожей лица или добавляют в готовые косметические маски13. Ускоряет рост мышц у спортсменовБодибилдеры принимают рыбий жир для быстрого формирования мышечной массы. Препарат активизирует синтез белка в мышцах, а также укрепляет кости и снижает процент жировых тканей. Рыбий жир используют даже во время «сушки» перед соревнованиями.ПротивопоказанияСанитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин, отвечая на вопрос «Ленты.ру» о противопоказаниях к приему рыбьего жира, отметил, что они несущественны. «Побочные эффекты включают неприятный вкус, неприятный запах изо рта, неприятный запах пота, головную боль и желудочно-кишечные симптомы, такие как изжога, тошнота и диарея», — перечислил он.Также Дубинин добавил, что следует с осторожностью применять рыбий с жир с препаратами, влияющими на свертываемость крови. Эксперт по гигиене питания обратил внимание, что с употреблением препарата стоит быть осторожными людям с аллергией на рыбу.Мария Филатова назвала больше противопоказаний. По ее словам, рыбий жир запрещен при:гипертриглицеридемии, которая возникает при различных физиологических состояниях и при различных заболеваниях; высокий уровень триглицеридов связан с атеросклерозом, даже при отсутствии высокого уровня холестерина, и предрасполагает к сердечно-сосудистым заболеваниям;повышенной чувствительности к активному веществу препарата;некоторых видах аритмии.«Избыток Омега-3 может вызвать нарушение свертывающей системы крови, обильные менструальные кровотечения у женщин, легкое образование синяков на теле. Во избежание передозировки не рекомендовано употреблять рыбий жир в день приема рыбы»,— конкретизировала акушер-гинеколог.Рыбий жир — это биологически активная добавка к пище, это коррекция неполноценного пищевого рациона, но не замена полноценного питанияОграничить прием рыбьего жира также рекомендуют людям с диабетом, гипотоникам, людям с проблемами ЖКТ, так как чрезмерный прием препарата может спровоцировать диарею и изжогу.Как пить рыбий жир«Сегодня дополнительный прием препарата не считается обязательным, если в рационе человека присутствует рекомендованный минимум жирной рыбы в неделю. Но в ситуации, когда жирная рыба оказывается в меню редко, оправдано дополнительное назначение препаратов рыбьего жира»,— отметила Мария Филатова.Рекомендуется принимать 500-1000 миллиграммов рыбного жира в день. При стрессовых ситуациях дозировку можно увеличить, но только под контролем врача. Нужно помнить, что прием любых витаминов и БАДов не должен длиться дольше двух-трех недель.Жидкий рыбий жир разрешен детям с третьего месяца жизни, а капсулы — с шести лет. В идеале препарат нужно принимать за несколько минут до приема пищи.