Употребление копченой колбасы повышает риск инсульта

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Многие заболевания могут быть усугублены или предотвращены типом пищи, которую мы едим. А когда дело доходит до инсульта, широко известно, что диета с высоким содержанием жира и соли может повысить риск. Иногда причиной могут быть и менее очевидные продукты.Инсульты являются серьезным и потенциально смертельным заболеванием. Они возникают при прекращении кровоснабжения головного мозга. Одной из причин инсульта является высокий уровень холестерина, поскольку это может привести к закупорке кровеносных сосудов.Высокий уровень холестерина обычно вызывается употреблением слишком большого количества жирной пищи и недостаточной физической нагрузкой. И высокое кровяное давление, также известное как гипертония, также может привести к инсульту."Употребление копченостей может увеличить ваши шансы на инсульт. Они содержат вредные загрязнения, которые появляются в результате процесса приготовления. Когда вы слышите термин загрязненная пища, вы можете представить явные признаки вредности, такие как неприятный вкус, неприятный запах или странный цвет. Но вот проблема с копченостями: тот же процесс, который делает их такими вкусными, также загрязняет их. Дым сам по себе является источником загрязняющих веществ, которые могут быть вредными", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Речь идет о полициклических ароматических углеводородах (ПАУ) и гетероциклических аминах (ГЦА), которые образуются при приготовлении мяса при очень высоких температурах.Хотя ПАУ и ГКА также обнаруживаются в мясе, приготовленном на гриле и на сковороде, исследования показали, что копчение пищи увеличивает уровень загрязнения, поскольку дым образует вещества и поднимает их на поверхность мяса.