О каких болезнях говорит белый налет на языке?

Часто заметные изменения на языке проявляются раньше других клинических симптомов. Появление плотного белого налета почти всегда является началом развития негативного процесса в организме. По каким причинам появляется белесый налет?Появление белого налета на языке всегда имеет только одну причину – жизнедеятельность микроорганизмов на его поверхности. Эти бактерии имеются даже на языке человека, который строго соблюдает чистоту полости рта. После гигиенических процедур он обычно исчезает, но если появляется вновь, то это является признаком нарушений в работе организма.Наиболее частые причины возникновения налета1. Ангины – несколько типов воспалительных инфекционных заболеваний, чаще поражающих детей и подростков. Вызывается стрептококками, стафилококками и другими бактериями и грибками. Часто начинаются с гнойного налета на языке и миндалинах.2. Гастриты:аутоиммунные – воспалительное заболевание, при котором организм разрушает слизистые оболочки собственного желудка. Развивается вследствие сбоев иммунной системы, белый налет является одним из симптомов, в период обострения он желтеет;атрофический – опасное, предраковое состояние. Налет белесый или серо-белый, на нем могут быть четкие следы зубов;с пониженной кислотностью – хроническое воспаление оболочек желудка, при котором ухудшается переваривание пищи. Чаще встречается в пожилом возрасте и ослабленных людей, а также, при систематических погрешностях питания. Цвет может изменяться на желтоватый, серо-желтый;геморрагический – серьезное, быстро ухудшающееся поражение стенок желудка, на которых образуются эрозии, и сопровождается кровотечениями;хронический – стенки желудка подвергаются дистрофическим поражениям. Очень частое заболевание, ему подвержено более половины населения земного шара. Слой на языке может быть белесым, бледно-желтоватым, бело-сероватым.3. Бульбиты – самостоятельный диагноз встречается редко, обычно, считается частной формой воспаления 12-п кишки. Воспалительный процесс затрагивает начальный отдел 12-п кишки, чем провоцирует сбои секреции и моторики пищеварительного тракта.4. ДЖВП или дискенезия желчевыводящих протоков – нарушаются функции желчного пузыря, бывает повышенная секреция желчи или ее застои. Налет чаще беловатый или сероватый.5. Энтериты – воспалительные процессы разных типов слизистых стенок кишечника, при которых нарушаются процессы усвоения и пищеварения. При ухудшении - атрофия слизистых стенок. На языке заметный белый налет, с характерными отпечатками от зубов.6. Пельвиоперитонит – инфекционно-воспалительое поражение покрова брюшины, ограниченное областью малого таза. Приводит к тяжелым осложнениям.7. Кандидоз – у мужчин. Грибковое заболевание полости рта и головки члена. Образуется белесый налет на языке и деснах, творожистого типа.Лечебные мероприятияПри возникновении налета, который не исчезает после гигиенических процедур или возникает повторно, в течение дня, следует обратиться к врачу и пройти тщательное обследование, так как многие заболевания протекают скрытно, и проявляются уже в хронической форме. Обычно, для первой консультации обращаются к терапевту, который может направить к другим специалистам.Если в полости рта, кроме налета, есть другие дискомфортные ощущения, то следует обратиться к стоматологу. В таком случае, следует вылечить первопричину образования налета. Если заболевания не выявлено, то необходимо более тщательно следить за чистотой ротовой полости. Кроме этого, необходимо пересмотреть питание. Часто налет возникает при злоупотреблении жирной, пережаренной пищей, обилии острых или сладких блюд.Не следует пытаться избавиться от налета домашними средствами, либо самостоятельно назначая себе прием лекарств. Это часто приводит к прогрессированию основного заболевания. Любые народные методы можно применять только с разрешения лечащего врача.В целях профилактики, нужно выполнять общие правила для поддержания здоровья: следить за качеством продуктов и не злоупотреблять вредной пищей, диетами, чаще гулять на свежем воздухе, своевременно посещать врача. опубликовано econet.ru