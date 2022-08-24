Нездоровое сердце в возрасте 36 лет может уменьшить мозг в более позднем возрасте

Плохое здоровье сердца в возрасте 36 лет увеличивает риск преждевременного угасания мозга в более позднем возрасте.Люди с более высоким предполагаемым возрастом мозга около 70 лет, как правило, хуже справлялись с когнитивными тестами и демонстрировали признаки повышенного сжатия мозга.Мужчины также имели тенденцию иметь меньший мозг, чем женщины того же возраста.Исследователи сравнили возраст мозга, рассчитанный с помощью машинного обучения и варьирующийся от 46 до 93 лет, у 502 человек, использующих МРТ-сканы, взятые для анализа, в возрасте от 69 до 72 лет.«Было обнаружено, что, несмотря на то, что все люди в этом исследовании были примерно одинакового реального возраста, компьютерная модель предсказывала, что возраст их мозга сильно различается. У людей с плохим здоровьем сердца и кровообращения в возрасте 36 или 69 лет были худшие результаты для мозга, как и у людей с повышенным цереброваскулярным заболеванием, которое связано с кровотоком», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.Сегодня существует еще больше доказательств того, что более слабое здоровье сердца в среднем возрасте связано с большим уменьшением размера мозга в более позднем возрасте.