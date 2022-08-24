В Американской ассоциации кардиологов рассказали, у людей с какой группой крови выше риск тромбозов

Риск определенных сердечных заболеваний может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от вашей группы крови, говорится в исследовании.Свою группу крови многие люди просто не знают — а зачем, ведь эта информация нужна, пожалуй, только если потребуется переливание. Но на самом деле, это не так.Ученые уже давно выяснили, что обладатели определенной группы крови могут быть склонны к тем или иным заболеваниям, и поэтому знать ее стоит каждому — чтобы быть в курсе всех рисков для здоровья.Текущие исследования выясняют, как взаимосвязаны опасные болезни и группы крови. Есть научные данные о предрасположенности к тяжелому ковиду, сердечным болезням, диабету, инсульту и многим другим заболеваниям — в зависимости от типа крови человека.Сердечные болезни и группа кровиЛюди с второй, третьей или четвертой группами крови чаще, чем люди с первой, имеют риски сердечного приступа или сердечной недостаточности, отмечается в исследовании, опубликованном American Heart Association (AHA).Также у людей с группами крови II (А) и III (В) — более высокие шансы на развитие тромбозов в целом, а также тромбозов глубоких вен (на 51%) и тромбоэмболий легочной артерии (на 47%) по сравнению с обладателями первой группы крови. Эти состояния также могут увеличить риск сердечной недостаточности.- Причина повышенного риска связана с определенными белками, которые есть в крови второй и третьей групп. Они могут вызвать «закупорку» или «утолщение» артерий и вен, что приводит к повышенному риску развития сердечных заболеваний, — цитирует слова гематолога Дугласа Гуггенхайма издание TimesNow.Врач считает, что подобная особенность может объяснять, почему у людей с группой крови I реже бывает тяжелый ковид.Ранее исследователи выяснили, что пациенты с группами крови II (A) или IV (AB) с большей вероятностью будут тяжело болеть при заражении COVID-19 по сравнению с людьми с кровью группы I (O).Первогруппники — долгожителиРанее профессор, кардиолог Владимир Подхомутников рассказал «Доктору Питеру», что люди с первой группой крови считаются долгожителями, но у них тоже есть склонность к определенным «болячкам» — у них чаще случаются язва желудка, гастриты, аллергии и астмы.Также считается, что у людей с группой крови I (O) хуже свертывается кровь, они чаще погибают от кровотечений. Но при этом — снижается риск болезней, связанных с тромбозом.доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, эксперт по здоровью Coral Club- Для людей с первой группой крови мало характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста, — рассказал врач.