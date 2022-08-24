3 удивительных продукта для завтрака приводят к психическим проблемам
Заявления о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, основаны на уровне энергии и управлении весом. Однако психическое здоровье также может серьезно пострадать. Теперь новые данные свидетельствуют о том, что употребление определенных продуктов по утрам может привести к психосоциальным поведенческим проблемам у детей.
Ученые изучили последствия пропуска завтрака у более чем 21 000 студентов университетов со средним возрастом 20 лет.
«Точно так же потребление определенных продуктов/напитков связано с более высокой (например, переработанное мясо) и более низкой (например, молочные продукты, крупы) вероятностью возникновения психосоциальных поведенческих проблем», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя специально для МедикФорум.
Результаты показали, что кофе, молоко, чай, шоколад, какао, йогурт, хлеб, тосты, хлопья и выпечка были связаны с более низким риском поведенческих проблем.
Яйца, сыр и ветчина были связаны с более высоким риском таких проблем.
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