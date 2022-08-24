3 удивительных продукта для завтрака приводят к психическим проблемам

Существует бесчисленное количество заявлений о важности завтрака для здоровья, но жюри до сих пор не вынесено. Теперь новое исследование подтвердило эти утверждения, подчеркнув важность домашнего завтрака для общего состояния здоровья. Это предполагает, однако, что лучше всего избегать трех продуктов для улучшения психосоциального поведения.Заявления о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, основаны на уровне энергии и управлении весом. Однако психическое здоровье также может серьезно пострадать. Теперь новые данные свидетельствуют о том, что употребление определенных продуктов по утрам может привести к психосоциальным поведенческим проблемам у детей.Ученые изучили последствия пропуска завтрака у более чем 21 000 студентов университетов со средним возрастом 20 лет.«Точно так же потребление определенных продуктов/напитков связано с более высокой (например, переработанное мясо) и более низкой (например, молочные продукты, крупы) вероятностью возникновения психосоциальных поведенческих проблем», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя специально для МедикФорум.Результаты показали, что кофе, молоко, чай, шоколад, какао, йогурт, хлеб, тосты, хлопья и выпечка были связаны с более низким риском поведенческих проблем.Яйца, сыр и ветчина были связаны с более высоким риском таких проблем.