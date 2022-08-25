Симптомы головной боли, вызванной нервным напряжением
Под стрессом мы подразумеваем напряжение, вызванное различными трудными ситуациями и утомляющими обстоятельствами.
При этом стресс способен привести к появлению психологических расстройств и негативных психосоматических реакций.
Необходимо отметить, что стресс может сопровождаться различными симптомами, которые могут быть более или менее интенсивными. В некоторых случаях мы можем испытывать лёгкое давление в голове или головные боли, напоминающие мигрень.
Характер симптомов стресса зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Так, у кого-то нервное напряжение сопровождается мигренью, головной болью, бессонницей. Другие же начинают испытывать сильную слабость.
Если головная боль беспокоит человека чаще 2 раз в неделю и не исчезает на протяжении нескольких месяцев, можно говорить о её хроническом характере.
При этом головная боль может быть вызвана как физическими (например, аллергией, вызывающей синусит), так и психическими факторами (сильным беспокойством).
Что касается психических факторов, то чаще всего такая головная боль оказывается вызвана стрессом.
Некоторые причины головной боли
Стресс
Долговременное нахождение головы в одной и той же позиции
Продолжительная работа за компьютером
Неправильное положение головы во время сна
Растяжение и усталость глазных мышц
Курение, употребление алкогольных напитков и злоупотребление кофеином
Синусит и заложенность носа
Простуда и грипп
Головная боль, вызванная стрессом, не имеет никакого отношения к нарушению структур головного мозга и другим серьёзным заболеваниям.
Корни стресса необходимо искать в хроническом беспокойстве. Нужно помнить о том, что существует огромная разница между этими двумя понятиями — думать и беспокоиться.
Когда мы думаем, мы пытаемся отыскать решение имеющимся проблемам. Беспокойство же вызывает у нас своеобразный паралич мышления, когда мы зацикливаемся на одной и той же мысли. Это утомляет наш интеллект и вызывает головную боль.
Что касается психологии, то данная область испытывает оживлённый интерес к изучению этого расстройства. Известно, что стресс оказывает воздействие на химические процессы, протекающие в головном мозге человека, нарушает гармоничное состояние мускулатуры, позвонков и нервов черепа.
Возрастающее напряжение вызывает у нас появление головной боли.
Лёгкий и преходящий стресс не приносит никакого вреда нашему здоровью. Другое дело, если нервное напряжение приобретает хронический характер и заставляет наш организм постоянно быть начеку. Это неизбежно приводит к ослаблению защитных сил нашего организма, вызывает у нас слабость, усталость, головные боли и т. д.
Вызванная стрессом головная боль появляется в результате сокращения мускулатуры шеи и напряжения кожного покрова головы.
Симптомы головной боли, вызванной стрессом
Продолжительные головные боли низкой интенсивности, которые доставляют много неудобств. Такие приступы могут быть единичными или повторяться ежедневно.
Боль охватывает всю голову, усиливаясь при этом в височной области, задней части шеи и кожном покрове головы.
Слабость и упадок сил
Трудности с засыпанием
Мышечная боль (в плечах и верхней части спины)
Повышенная чувствительность к погодным изменениям, шуму и свету.
Если лёгкую головную боль можно устранить с помощью домашних средств, сильная и хроническая головная боль требует внимания медицинского специалиста.
Как уменьшить вызванную стрессом головную боль
Помимо головной боли стресс может вызывать у нас мышечное напряжение и сжимание челюстей. Все это может приводить к появлению интенсивных болей, снижающих качество нашей жизни.
Именно поэтому так важно уметь грамотно управлять ситуациями, негативным образом влияющими на наше настроение.
В этом тебе помогут следующие рекомендации:
Почаще выделяй время на хобби, которые приносят удовольствие: слушай музыку, читай, занимайся спортом, танцуй, проводи время с домашними питомцами.
Уделяй внимание релаксации, используя технику глубокого дыхания, медитацию.
Постарайся облегчить свою жизнь: проанализируй, какие именно дела требуют обязательного выполнения, и оптимально организуй своё время.
Не бойся искать поддержки. Когда мы общаемся с близкими и друзьями, нам становится легче решать имеющиеся проблемы и контролировать стресс.
Гони прочь негативные мысли. В этом случае тебе станет легче справиться со стрессовыми обстоятельствами.
Хорошее настроение — лучший способ борьбы со стрессом. Когда нам хорошо, наш организм вырабатывает эндорфины, которые, в свою очередь, стимулируют позитивный подход к решению жизненных трудностей.
Физические упражнения также помогают нам справиться с нервным напряжением и являются хорошей профилактикой появления стресса.
Почаще делай массаж. Можешь попросить об этом своего партнёра или обратиться за помощью к профессиональному массажисту.
Если причина головных болей в холоде, следи за тем, чтобы тебе было тепло.
Обрати внимание на положение своего тела во время сна. То же самое касается и твоей осанки во время чтения, работы и занятий спортом. Помни о том, что твой сон и отдых должны быть здоровыми и восстанавливающими.
Поддерживай в форме мускулатуру шеи и плеч, выполняя соответствующие физические упражнения.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://econet.ru - Добавил validol в категорию Неврология
Добавить комментарий