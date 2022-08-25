Симптомы головной боли, вызванной нервным напряжением

Стресс является натуральным процессом, который представляет собой ответ на необходимость адаптироваться к окружающей среде...Под стрессом мы подразумеваем напряжение, вызванное различными трудными ситуациями и утомляющими обстоятельствами.При этом стресс способен привести к появлению психологических расстройств и негативных психосоматических реакций.Необходимо отметить, что стресс может сопровождаться различными симптомами, которые могут быть более или менее интенсивными. В некоторых случаях мы можем испытывать лёгкое давление в голове или головные боли, напоминающие мигрень.Характер симптомов стресса зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Так, у кого-то нервное напряжение сопровождается мигренью, головной болью, бессонницей. Другие же начинают испытывать сильную слабость.Если головная боль беспокоит человека чаще 2 раз в неделю и не исчезает на протяжении нескольких месяцев, можно говорить о её хроническом характере.При этом головная боль может быть вызвана как физическими (например, аллергией, вызывающей синусит), так и психическими факторами (сильным беспокойством).Что касается психических факторов, то чаще всего такая головная боль оказывается вызвана стрессом.Некоторые причины головной болиСтрессДолговременное нахождение головы в одной и той же позицииПродолжительная работа за компьютеромНеправильное положение головы во время снаРастяжение и усталость глазных мышцКурение, употребление алкогольных напитков и злоупотребление кофеиномСинусит и заложенность носаПростуда и гриппГоловная боль, вызванная стрессом, не имеет никакого отношения к нарушению структур головного мозга и другим серьёзным заболеваниям.Корни стресса необходимо искать в хроническом беспокойстве. Нужно помнить о том, что существует огромная разница между этими двумя понятиями — думать и беспокоиться.Когда мы думаем, мы пытаемся отыскать решение имеющимся проблемам. Беспокойство же вызывает у нас своеобразный паралич мышления, когда мы зацикливаемся на одной и той же мысли. Это утомляет наш интеллект и вызывает головную боль.Что касается психологии, то данная область испытывает оживлённый интерес к изучению этого расстройства. Известно, что стресс оказывает воздействие на химические процессы, протекающие в головном мозге человека, нарушает гармоничное состояние мускулатуры, позвонков и нервов черепа.Возрастающее напряжение вызывает у нас появление головной боли.Лёгкий и преходящий стресс не приносит никакого вреда нашему здоровью. Другое дело, если нервное напряжение приобретает хронический характер и заставляет наш организм постоянно быть начеку. Это неизбежно приводит к ослаблению защитных сил нашего организма, вызывает у нас слабость, усталость, головные боли и т. д.Вызванная стрессом головная боль появляется в результате сокращения мускулатуры шеи и напряжения кожного покрова головы.Симптомы головной боли, вызванной стрессомПродолжительные головные боли низкой интенсивности, которые доставляют много неудобств. Такие приступы могут быть единичными или повторяться ежедневно.Боль охватывает всю голову, усиливаясь при этом в височной области, задней части шеи и кожном покрове головы.Слабость и упадок силТрудности с засыпаниемМышечная боль (в плечах и верхней части спины)Повышенная чувствительность к погодным изменениям, шуму и свету.Если лёгкую головную боль можно устранить с помощью домашних средств, сильная и хроническая головная боль требует внимания медицинского специалиста.Как уменьшить вызванную стрессом головную больПомимо головной боли стресс может вызывать у нас мышечное напряжение и сжимание челюстей. Все это может приводить к появлению интенсивных болей, снижающих качество нашей жизни.Именно поэтому так важно уметь грамотно управлять ситуациями, негативным образом влияющими на наше настроение.В этом тебе помогут следующие рекомендации:Почаще выделяй время на хобби, которые приносят удовольствие: слушай музыку, читай, занимайся спортом, танцуй, проводи время с домашними питомцами.Уделяй внимание релаксации, используя технику глубокого дыхания, медитацию.Постарайся облегчить свою жизнь: проанализируй, какие именно дела требуют обязательного выполнения, и оптимально организуй своё время.Не бойся искать поддержки. Когда мы общаемся с близкими и друзьями, нам становится легче решать имеющиеся проблемы и контролировать стресс.Гони прочь негативные мысли. В этом случае тебе станет легче справиться со стрессовыми обстоятельствами.Хорошее настроение — лучший способ борьбы со стрессом. Когда нам хорошо, наш организм вырабатывает эндорфины, которые, в свою очередь, стимулируют позитивный подход к решению жизненных трудностей.Физические упражнения также помогают нам справиться с нервным напряжением и являются хорошей профилактикой появления стресса.Почаще делай массаж. Можешь попросить об этом своего партнёра или обратиться за помощью к профессиональному массажисту.Если причина головных болей в холоде, следи за тем, чтобы тебе было тепло.Обрати внимание на положение своего тела во время сна. То же самое касается и твоей осанки во время чтения, работы и занятий спортом. Помни о том, что твой сон и отдых должны быть здоровыми и восстанавливающими.Поддерживай в форме мускулатуру шеи и плеч, выполняя соответствующие физические упражнения.