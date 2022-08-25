Откажитесь от соли, чтобы жить дольше

Диета оказывает влияние на всё наше здоровье, а значит, и на продолжительность жизни. Правильный выбор питания укрепляет организм, что и подтвердило новое исследование.Метаанализ 21 научной работы показал, что небольшое изменение в питании является ключевым в деле управления здоровьем. Сокращение употребления соли может замедлить развитие целого ряда заболеваний и продлить жизнь. Выбор подходящих заменителей соли тем самым является важнейшим шагом. Итоги исследования показали, что когда содержание хлорида натрия в заменителях соли снижалось на 10%, происходило падение систолического и диастолического артериального давления. Заменители соли также обеспечивали защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивали продолжительность жизни у людей всех возрастов.Исследователи подчеркивают важность снижения натрия в пище для того, чтобы не допускать скачков давления. Заменители соли могут быть превосходным решением, поскольку совсем отказаться от соли человек не хочет - пища перестанет приносить ему хоть какую-то радость, и это спровоцирует стойкое ухудшение настроения и даже депрессию. Но попробуйте использовать хлорид калия вместо хлорида натрия и вы убедитесь в том, что пища не сильно проигрывает по вкусу. К числу самых действенных заменителей соли относятся чёрная соль, каменная соль, гималайская розовая соль, чеснок, цедра лимона, диетические дрожжи, бальзамический уксус и чёрный перец. Можно использовать заменители соли также, как и обычную соль, при приправке ими овощей, мяса, выпечки и других блюд и продуктов.