Врачи выяснили, что пьянство можно побороть йогой и физическими упражнениями

Ученые выяснили, что физические упражнения помогают побороть тягу к алкоголю. Статья об этом опубликована в Drug and Alcohol Dependence.Большинство людей, страдающие от чрезмерного употребления алкоголя, не обращаются за медицинской помощью. В основном это происходит потому, что люди не удовлетворены существующими методами лечения, в том числе медикаментозными.В связи с этим медики из Каролинского института (Швеция) решили выяснить, помогают ли от пьянства тренировки. Для этого они провели ряд опытов с 140 взрослыми добровольцами, имеющими проблемы с алкоголем и которые не занимаются спортом. Им предписали тренироваться трижды в неделю на протяжении трех месяцев, при этом врачи контролировали физические нагрузки и брали пробы крови для анализа проблем со здоровьем. Физическая активность в группах была разной: интенсивная езда на велосипеде, йога, аэробные упражнения. Изменения в тяге к алкоголю наблюдались во всех спортивных группах, при этом, наибольшее снижение было отмечено среди участников йоги. Снижение было клинически и статистически значимым. Помимо прочего, тренировки снижают уровень грусти и тревоги, которые, в свою очередь, способствуют питью.Авторы статьи надеются, что на основе полученных данных можно будет разработать методики лечения для тех, кто страдает от тяги к алкоголю и не хочет обращаться в специализированные заведения.