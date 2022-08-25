Бессонница лишает людей щедрости

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Исследование ученых из Калифорнийского университета в Беркли показало, что бессонница крайне негативно влияет на уровень альтруизма человека. И из-за нехватки сна он гораздо реже будет помогать окружающим.Многочисленные научные работы давно доказали, как вредна бессонница не только для физического, но и для психического здоровья. За последние 20 лет установлена тесная связь между качеством сна и психикой. В целом, не выявлено ни единого серьёзного психического расстройства, у жертв которого не было бы проблем со сном. И вот проведена новая работа, которая показывает, что дефицит сна наносит ущерб социальным контактам между людьми, разрушая саму ткань человеческого общества.Изучение мозга здоровых добровольцев с помощью функционального МРТ после нормального по продолжительности сна или бессоной ночи продемонстрировало, что некоторые области мозга, важные для понимания потребностей других людей и сочувствия, становятся менее активными при бессоннице. В ещё одном эксперименте оценивалась склонность людей помогать другим, в зависимости от количества получаемого сна. И здесь было показано, что невысыпающиеся люди реже шли на такие простые акты вежливости, как помощь незнакомому раненому на улице, и даже придерживание двери лифта перед женщиной, которая несёт сумки. Анализ количества сделанных благотворительных подарков в различных районах США, где осуществлялся и не осуществлялся переход на летнее время, также показал, что потеря всего одного часа сна снижает уровень щедрости.