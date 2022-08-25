Как сохранить здоровье и красоту зубов: 12 средств для профессионального ухода дома

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Правильный уход за зубами и регулярное посещение стоматолога помогают предотвратить появление кариеса и заболевания десен. При этом профессионального ухода можно добиться даже в домашних условиях, используя специальные средства, которые обеспечивают наиболее тщательную чистку полости рта, уменьшая количество бактерий и налета на зубах и деснах, а также препятствуя появлению зубного камня.Абразивные зубные пастыДля того чтобы обеспечить профессиональный уход вашим зубам, стоит обратить внимание на абразивность зубной пасты. Абразивные вещества — это основа зубной пасты, которая предназначена для очищения и полировки поверхности зубов. Абразивность измеряется при определении индекса RDA (Relative dentin abrasivity) посредством метода, принятого Американской ассоциацией стоматологов.При этом абразивные вещества могут повреждать зубную эмаль, поэтому стоит выбирать продукты на основе современного высококачественного абразива диоксида кремния (силики), они бережно очищают поверхность зубов, не стирая эмаль. Также при выборе пасты необходимо учитывать особенность зубов — если у вас чувствительные зубы и десны, стоит отдавать предпочтение пастам с низкой абразивностью, высокая степень абразивности подойдет для полировки эмали и отбеливания зубов.Инновационные зубные щеткиПоследние несколько лет набирают популярность электрические зубные щетки. По словам Американской стоматологической ассоциации, они эффективно удаляют налет. Кроме того, электрощетки удобны в использовании.Среди эффективных зубных щеток — ионные, они меняют полярность зубов и притягивают зубной налет благодаря заряженным ворсинкам. Также помогают избавиться от зубного налета, в том числе в труднодоступных местах, ультразвуковые щетки. Чтобы выбрать оптимальную зубную щетку, стоит проконсультироваться с врачом.Средства для дополнительной чисткиЧтобы очистить полость рта, бывает недостаточно использовать только зубную пасту и щетку. Для удаления бактерий, налета и остатков пищи из межзубных промежутков стоит воспользоваться традиционной зубной нитью. Дополнительную чистку зубов обеспечивают специальные ершики и ирригаторы, которые также подходят для тех, кто носит брекеты.Ополаскиватели для полости ртаКак отмечает Американская стоматологическая ассоциация, ополаскиватель для полости рта может быть полезным дополнением к ежедневной гигиене зубов, он приносит дополнительную пользу, снижая риск неприятного запаха, кариеса и заболевания десен.В состав ополаскивателей могут входить растительные масла, которые успокаивают десна, а также антисептические вещества, помогающие бороться с бактериями. Помимо жидких средств, встречаются продукты в виде таблеток, которые удобно брать с собой.Кроме ополаскивателей, освежают дыхание и снижают риск воспалительных процессов в полости рта пенки для зубов. Кроме того, они способны отбеливать и укреплять зубную эмаль.Чтобы проверить, насколько тщательно вы чистите зубы, можно воспользоваться индикатором, он окрасит налет в яркий цвет, что позволит увидеть непроработанные участки. Такие средства можно использовать для детей, чтобы приучить их добросовестно чистить зубы.