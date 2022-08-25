Гормон стресса: 6 признаков, что у вас слишком высокий уровень кортизола

Известный многим гормон стресса кортизол вырабатывается в организме всякий раз, когда мы нервничаем, боимся или испытываем любые другие негативные эмоции. Но что происходит с нашим телом, когда уровень кортизола стабильно высок?Гормоны и в самом деле управляют нашим телом — ведь не зря же нужно просыпаться, завтракать, заниматься умственным трудом, тренировками и даже сексом в строго определенное время. И если вы правильно заведете эти самые «гормональные часы», то качество вашей жизни значительно улучшится, уверяет эндокринолог Зухра Павлова.Но жить по расписанию сложно, а для некоторых даже невозможно, учитывая ежедневную нагрузку и постоянно меняющиеся планы. Каждый день мы испытываем стресс — без этого тоже не обойтись. Гормон, который правит бал, называется кортизол. Он вырабатывается в организме всякий раз, когда мы нервничаем, сильно устаем, злимся.Кортизол выполняет множество важных функций, в том числе:регулирует кровяное давление и частоту сердечных сокращений,контролирует уровень сахара в крови,уменьшает воспаление.Кортизол также играет роль в заживлении ран. В случае травмы гормон помогает увеличить приток крови к месту повреждения и способствует образованию новых кровеносных сосудов. Это помогает уменьшить кровотечение и ускорить процесс заживления.- Кортизол играет важную роль в вашем общем самочувствии, однако, когда его уровень становится слишком высоким, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, — поясняет ETNT семейный врач Томи Митчелл.Вот что происходит с организмом человека, который живет в постоянном стрессе.Излишняя кровоточивостьКортизол — это гормон, который помогает регулировать кровяное давление и воспаление. Когда уровень гормона стресса слишком высок, он может вызвать кровотечение — из-за его воздействия истончаются стенки кровеносных сосудов. Люди начинают жаловаться на внезапные носовые кровотечения, кровоточивость десен. Это все тревожные звоночки, которые точно не стоит игнорировать.Кровотечения могут быть и внутренними — сосуды становятся более хрупкими от избытка кортизола в организме. Когда организм сильно вымотан, то может начаться кровотечение в желудке или кишечнике. Риск повышается, если уже есть какие-то патологии ЖКТ, например, язвенная болезнь. Поэтому, кстати, ее и называют стрессовой болезнью.Память начинает сильно подводить- Одним из наиболее распространенных признаков слишком высокого уровня кортизола считаются трудности с концентрацией внимания. Это связано с тем, что кортизол взаимодействует с гиппокампом, который играет решающую роль в запоминании и обучении, — говорит доктор Митчелл.Когда уровень кортизола повышен, нервная система тоже на это реагирует, подавляется производство новых нейронов, мы хуже запоминает новое, нам сложно чему-то обучиться и сконцентрироваться на определенной задаче.Сердце начинает биться быстрееВсему виной — постоянная тревога, без которой не может существовать гормон стресса.- Чувство беспокойства, нервозности часто сопровождается физическими симптомами, такими как учащенное сердцебиение, потливость и напряжение мышц, — говорит Томас Митчелл.Инфекции чаще атакуют организмБорьба с «врагами» требует много энергии. Когда организм истощает свой нормальный энергетический уровень, иммунная система ослабевает и может стать восприимчивой к условно патогенным инфекциям.Когда мы долго стрессуем и переживаем, то наша иммунная система тоже страдает. Из-за обилия кортизола она становится слабее, организму сложнее бороться с инфекциями. Мы начинаем чаще болеть и дольше выздоравливать.Увеличивается весТут все просто. Во-первых, когда организм стрессует, то он включает режим «запаса». Ведь непонятно, когда этот стресс закончится, значит, надо подготовиться. Вся еда начинает перевариваться медленнее, как можно больше съеденного старательно откладывается в жировое депо.Во-вторых, мы сами организму активно помогает в этом. Ведь зачастую во время переживаний руки так и тянутся к простым углеводам.Повышается сахар в кровиЭто провоцирует развитие сахарного диабета — еще одной болезни, которая молодеет с каждый годом. При сахарном диабете уровень глюкозы равен или выше 7,0 ммоль/л, через 2 часа после еды- 11,1 ммоль/л и выше. Повышение же уровня глюкозы крови больше 8,0 ммоль/л оказывает токсическое воздействие на поджелудочную железу, повреждая клетки, которые вырабатывают инсулин.Если сахарный диабет уже есть, то наш организм начинает подавать сигналы — на этой стадии их точно нельзя игнорировать, иначе все может закончится тяжелейшими осложнениями. Так, выдать запредельно высокий уровень сахара в крови могут специфические ощущения в теле.