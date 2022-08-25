Могут ли длительные поездки вызывать отёки ног

К доктору Мартину Скарру обратился пациент, у которого после длительного авиаперелёта в 2016 году появились симптомы глубокого венозного тромбоза, хотя на сканах никаких тромбов не видно. Ноги в области голени и лодыжки стали красными и отекшими, даже через два года улучшений не наступило, а проблема распространилась еще и на левую ногу.Это актуальная тема на фоне резкого роста числа путешествий после отмены коронавирусных ограничений. Глубокий венозный тромбоз - распространённое и смертельно опасное осложнение при дальних поездках и перелётах. Когда мы часами сидим на одном месте в салоне самолёта или в вагоне поезда, это способствует скоплению крови и образованию тромбов в нижних конечностях. Далее данный сгусток может заблокировать кровоток, вызывая все те симптомы, которые вы описываете. Тромб может оторваться и подняться к сердцу, блокируя кровообращение и даже обрывая жизнь человека.Однако здесь, как вы рассказали, сканирование не показало тромбов, да и симптомы что-то непомерно затянулись. Это весьма необычный случай, и в этой связи я консультировался с узкими специалистами. Нельзя исключить, что отёк, который появился на ноге после длительного авиаперелёта, связан не с сосудистыми проблемами, а с бактериальной инфекцией мягких тканей ног. Вот почему необходимо взять мазок из этой области, чтобы подтвердить или исключить диагноз.Мои коллеги считают, что у вас рожистое воспаление или инфекция, вызванная стрептококками - бактериями, обычно присутствующими на коже и способными попасть в организм, к примеру, через небольшие порезы или укусы насекомых. Далее инфекция развивается в верхних слоях кожи, что и приводит к описанным вами симптомам. Следует также сдать анализ крови на предмет диабета второго типа.