Врач Пономарева: пропуск приемов пищи вызывает осложнения и мешает избавиться от жира на животе

У всех есть висцеральный жир в организме. В отличие от подкожного жира, который находится прямо под кожей, висцеральный жир хранится глубоко в животе. Хотя определенное его количество важно, так как оно защищает и изолирует органы, слишком много может быть вредным.Известно, что чрезмерное количество висцерального жира в организме приводит к целому ряду проблем, включая диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на количество висцерального жира, включая генетику и образ жизни. И, конечно же, то, что мы едим, играет большую роль."Некоторые люди используют методы голодания, чтобы попытаться похудеть, однако один эксперт предупредил, что это может привести к обратным результатам и даже нанести вред организму. Голодание приводит к снижению уровня сахара в крови — одного из основных источников топлива для мозга. Это также влияет на нашу энергию, и оба могут вызвать у нас чувство раздражительности, головокружения и усталости. Эти чувства часто связаны с эмоциональным перееданием, которое может привести к перееданию во время еды и потенциальному набору веса", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Пропуск приема пищи может привести к замедлению обмена веществ в организме, потому что у него нет достаточного запаса энергии для использования в качестве топлива. Это приводит к повышенному уровню голода и усилению тяги, потому что ваше тело ищет источник энергии. Усиление голода и тяги также вызывает переедание. Возможно, вы обнаружите, что пропуск приемов пищи затрудняет похудение, поскольку ваше тело сохраняет жир, который является долгосрочным источником энергии.