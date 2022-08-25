Женская аптечка: что взять с собой в путешествие?

Доктор Камиль Бахтияров рассказал, как правильно собрать аптечку в дорогу. И хотя сезон отпусков уже заканчивается, данная информация актуальна всегда.От проблем со здоровьем в дороге не застрахован никто. Особенно, если вам предстоит резкая смена климата или часовых поясов. Организму придется быстро перестраиваться. Для него такие перемены — всегда стресс.А еще путешествие — это купание в водоемах, смена рациона и привычного режима питания. Как правило, чаще неприятности со здоровьем в дороге случаются с женщинами. Поэтому эта информация будет полезна в первую очередь для них.То, что вам в первую очередь нужно положить в дорожную аптечку, зависит от того, какие хронические заболевания у вас имеются. Или риск каких патологий выше всего. Вы-то свои слабые места знаете.«Если у вас периодически случается молочница, оптимально взять с собой то средство, которое выписывал от кандидоза врач, и которое помогает вам лучше всего. Если с собой ничего нет, ищите в аптеках свечи с действующим веществом натамицин», — говорит эксперт.Тем, кто страдает от цистита (в жарких краях часто случаются рецидивы), в путешествии желательно соблюдать диету. При первых признаках цистита исключить спиртные напитки, пить больше воды.В аптечку хорошо положить антибиотик широкого спектра и что-то для снятия боли.При проблемах с желудочно-кишечным трактом (в отпуске они поджидают многих) важно иметь под рукой сорбенты, средство от диареи, ферменты от вздутия (если переели), пробиотики.Всегда пригодится антисептик, антигистаминные. Если вы принимаете оральные контрацептивы, заранее позаботьтесь о том, чтобы с вами было нужное их количество. Купить в путешествии вам их вряд ли удастся.