Упражнение, которое ПОДНИМЕТ БРОВИ и визуально увеличит глаза

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При выполнении этого упражнения укрепляются верхнее и нижнее веки, усиливается приток крови к области глаз, уменьшаются или совсем исчезают мешки под глазами, поднимаются опущенные брови, увеличивая глазаБольшие и выразительные глаза - это всегда красиво. Выполняя это несложное упражнения вы можете немного увеличить свои глаза.Упражнение выполняется сидя или лежа. Расположите средние пальцы обеих рук между бровями над переносицей, а указательные пальцы у внешних уголков глаз.Сильно напрягите нижнее веко и подтяните его вверх.Вы должны почувствовать при этом, как пульсируют внешние мышцы у глаз. Сильнее напрягитесь, затем расслабьтесь.Повторите упражнение десять раз, при каждом напряжении концентрируя внимание на внешних мышцах глаз. Затем, сохраняя напряжение, сомкните веки и считайте до сорока, все время концентрируя внимание на внешних мускулах. Считая, не ослабляйте напряжение .Упражнение «Увеличение глаз»Выполняйте это упражнение два раза в день. При больших мешках под глазами, опухших или запавших глазах лучше выполнять его три раза в день.Если утром у вас сильно припухли глаза, а времени для выполнения всех упражнений нет, выполните это упражнение два раза подряд и лишь после этого накладывайте макияж. Ваши глаза будут выглядеть значительно лучше.Для продвинутых.Тем, кто хорошо освоил упражнение, предлагается усиление нагрузки, которое ускорит появление положительных результатов.Выполняйте упражнение лежа.Поднимайте голову на один сантиметр от пола или кровати всякий раз, когда вы напрягаете и расслабляете мышцы.Таким образом, достигается более сильная нагрузка на мускул. На счет десять, сохраняя напряжение, плотно закройте глаза. Считайте до двадцати. Затем голову с плотно закрытыми глазами поднимите еще на один сантиметр и снова сосчитайте до двадцати.При выполнении этого упражнения укрепляются верхнее и нижнее веки, усиливается приток крови к области глаз, уменьшаются или совсем исчезают мешки под глазами, поднимаются опущенные брови, увеличивая глаза. Взгляд становится живым и привлекательным.