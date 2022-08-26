Большой плюс: что нужно, а что категорически нельзя делать в жару

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Все лето напролет мы читали новости о том, что погода в Москве (и не только) бьет очередной температурный рекорд. И, судя по прогнозу до конца августа, лето 2022 сбавлять темпы не планирует. Вплоть до последнего дня августа москвичей ожидает 30-градусный зной, а 1-го сентября, как по расписанию, начнется осень. И пока столбик термометра не опустился до долгожданных 18 градусов, вспоминаем правила выживания в жару.Что надеть в жару?Помимо известных правил — исключить из гардероба синтетику, использовать хлопковые, льняные или шелковые наряды — стоит обратить внимание на цвет наряда. Черный, как известно, поглощает солнечные лучи и быстро нагревается. Поэтому, если вы все-таки запланировали total black look, ваша одежда должна быть максимально свободной и не прилегать к телу. ВОЗ советует выбирать плотные ткани, которые бы закрывали как можно больше тела.И, конечно, не забываем о головном уборе и солнцезащитных очках. Если вы планируете наслаждаться пекущим солнцем в последние летние дни, кепку можно заменить на широкополую шляпу. Она спасет от воздействия лучей не только вашу голову, но и глаза, уши, лицо и часть шеи.Следите за своей теньюДаже если вы выполнили все рекомендации для одежды, старайтесь находиться в тени. Особенно это касается полудня, когда солнце заливает Землю ультрафиолетом под самым опасным углом. Чем меньше тень, которую вы отбрасываете, тем суровее лучи. При этом стоит помнить, что тень от листвы деревьев — не самая надежная защита, так что выбирайте ту сторону улицы, которую от пагубного воздействия лучей защищают большие здания. Не забывайте, что наиболее интенсивно ультрафиолет излучается в период с 10 часов утра до 4 часов дня.Что есть в жаркую погоду?Намеренно вливать в себя большие объемы жидкости вовсе не обязательно. Главное, чтобы у вас был доступ к прохладной воде для того, чтобы исключить обезвоживание. В напиток можно добавить лимон, мяту или другой продукт, который прибавит свежести. Главное — исключить в жару сладкие напитки.А вот аппетит при 30-градусной жаре обычно притупляется. Нам хочется чего-то легкого, например, овощной салат или фрукты. Специалисты рекомендуют присмотреться к нежирной пище, которая содержала бы в себе жидкость и клетчатку. Зелень, кисломолочные продукты, птица и рыба также станут полезной частью рациона в зной. Важно убедиться в том, что продукты не испортились из-за жаркой погоды — особенно, если она наблюдается в регионе уже несколько дней.