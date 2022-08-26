Россиян предупредили о неочевидных опасностях бега

Чрезмерные нагрузки при беге могут привести к травмам и бурситу суставов, предупредил спортивный врач, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил и другие неочевидные опасности неправильной техники бега, с которыми сталкиваются россияне, решившие заняться этим видом физической активности без подготовки.Врач отметил, что бег считается одним из наиболее эффективных видов спорта для поддержания формы и похудения. При этом некорректный подход к тренировочному процессу таит в себе ряд негативных последствий.По словам Горковского, особенно опасна чрезмерная нагрузка.Негативно на здоровье сказывается и желание заниматься совместными пробежками с более опытным человеком, за которым новичок пытается угнаться, продолжил врач. Он посоветовал начинать тренировочный процесс с небольших дистанций, постепенно, без спешки, увеличивая нагрузку.Также крайне важно ответственно подойти к выбору спортивной обуви, заявил Горковский. Она должна быть совместима с покрытием, по которому человек собирается бегать, так как от этого зависит не только результат по скорости, но и реакция тела на физическую активность. «Рекомендуется подбирать обувь индивидуально и с учетом того, где вы будете бегать: по асфальту, специальной дорожке или лесной тропинке. Несмотря на то, что наш позвоночник — крайне мощная структура, она негативно реагирует на излишнюю нагрузку, особенно если это множество приземлений всем весом на очень твердую поверхность без нормальной амортизации», — объяснил врач.В качестве еще одной неочевидной опасности Горковский назвал мышечный дисбаланс. По его словам, к 20-25 годам у человека постепенно сформировываются индивидуальные смещения мышечных акцентов, и когда человек начинает добавлять физическую активность, эти дисбалансы усугубляются. «Мышечный дисбаланс может привести к регулярным болям или общему ухудшению работы организма. Чтобы нейтрализовать эту проблему, человеку стоит не только очень внимательно отнестись к технике бега, но и улучшить мобильность и стабильность своего тела, что позволит избежать многих неприятностей», — отметил спортивный врач.Перед началом беговых тренировок стоит хотя бы один-два раза проконсультироваться с грамотным фитнес-тренером или специалистом по бегу для любителей, который проведет визуальную оценку опорно-двигательного аппарата, выявит проблемные зоны и составит план работ с данными дисбалансами, заключил Горковский.