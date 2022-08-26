Десятиминутная прогулка защитит от смерти

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Если каждый день вы гуляете пешком хотя бы 10 минут, то это снизит риск смерти от всех причин в пожилом возрасте на 40%. К такому выводу пришли учёные из Южной Кореи.10-минутная прогулка пешком каждый день в пожилом возрасте сокращает вероятность преждевременной смерти по любой причине на 40%. Южнокорейские исследователи обнаружили, что пенсионеры в возрасте от 85 лет и старше могут прожить значительно дольше, если будут гулять всего 1 час в неделю. В исследовании приняли участие свыше 7 000 взрослых человек, уровень физической активности которых отслеживался в период с 2009 по 2014 годыУстановлено, что у гулявших пешком вероятность умереть по любой причине была на 40% ниже, по сравнению с теми, кто почти не двигался. Поэтому активное побуждение пенсионеров к пешим прогулкам может помочь огромному количеству людей продлить свою жизнь. Следовательно, люди должны продолжать стремиться ходить на протяжении всей своей жизни.В США взрослым гражданам старше 65 рекомендуется уделять не менее 150 минут умеренной активности в неделю, включая и ходьбу. Но последнее по времени исследования показывают, что даже менее половины этого объёма тренировок всё равно принесут пользу гражданам наиболее старшего возраста, уменьшая риск инфарктов и инсультов и снижая артериальное давление