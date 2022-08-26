Выхлопные газы доведут до инфарктов

Выделяющиеся из автомобилей выхлопные газы, а также субстанции, которые вырабатываются при резком торможении, увеличивают риск инфарктов. К такому выводу пришли ученые из Германии.Крупное по масштабу исследование предполагает, что выхлопные газы автомобилей и материалы, которые попадают в воздух при трении шин об асфальт, возникающим из-за резкого торможения, значительно повышают вероятность инфаркта. Ученые изучили связь между количеством инфарктов и вредными веществами, проникающими в атмосферу в результате дорожного движения, такими как оксид азота и твердые частицы.Оксид азота образуется в процессе сгорания топлива при высоких температурах, в частности, в дизельных двигателях. Источниками попадания вредных частиц в атмосферу являются продукты сгорания, а также стирания шин, тормозных колодок и пыль. Анализ здоровья 18 000 жителей Берлина выявил более высокие ежедневные уровни оксида азота, увеличившие количество инфарктов.Примечательно, что курильщики от смога не страдали. Возможно, потому, что они и так уже много лет вдыхали токсичные пары. Результаты исследования доказывают, что грязный воздух однозначно повышает риск инфарктов у некурящих. Только в Великобритании до 11 000 смертей в год можно было бы предотвратить из-за повышения качества воздуха.