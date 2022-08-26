Что такое ферритин и зачем знать его уровень

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Благодаря анализу вы заметите анемию до того, как она навредит вам.Ферритин — это белок, с помощью которого организм запасает железо в тканях. Оно необходимо эритроцитам, печени, костному мозгу и мышцам. В свободном виде железо токсично, поэтому и нужна такая форма, которая бы позволяла его хранить без вреда.Ферритин встречается практически во всех органах и клетках. Если человеку мало железа, например при хронических потерях крови или нехватке его в пище, то начинает расходоваться резерв.Что показывает количество ферритинаЕго концентрация в крови показывает, сколько запасов железа есть в организме. Но иногда уровень меняется и по другим причинам. Ферритин может быть повышен при инфекции или злокачественном образовании, тогда он будет расцениваться как маркёр острой фазы, а не перегрузки железом.Сколько ферритина должно быть в нормеНормы ферритина могут меняться в разных лабораториях, но будут примерно такими:Мужчины старше 15 лет 20–250 нг/млЖенщины 15–39 лет 10–120 нг/млЖенщины старше 40 лет 12–263 нг/млДети от 6 месяцев до 15 лет 7–140 нг/млДети от 2 до 5 месяцев 50–200 нг/млДети 1–2 месяцев 200–600 нг/млНоворождённые до 1 месяца 25–200 нг/млНекоторые врачи рекомендуют поднимать ферритин до цифры, которая будет равна весу или даже сумме веса и возраста, но ещё нет исследований, которые бы подтвердили это.При каких состояниях ферритин может быть пониженНизкий ферритин говорит о дефиците железа. Если уровень ниже 10 нг/мл, это уже железодефицитная анемия.Также он обычно снижен в третьем триместре беременности, но для такого срока это нормально.При каких состояниях ферритин может быть повышенВысокий уровень ферритина может быть при разных состояниях, таких как:гемохроматоз — болезнь, при которой избыток железа откладывается в органах и тканях, повреждая их;порфирия — группа заболеваний, поражающих нервную систему и кожу из-за дефицита ферментов;ревматоидный артрит или другие хронические воспалительные процессы;болезни печени;гипертиреоз;злокачественные заболевания, такие как лейкемия, лимфома Ходжкина и другие;ситуация, требовавшая много переливаний крови;приём слишком большого количества препаратов железа;злоупотребление алкоголем.Кому назначают анализ на ферритинЭтот анализ нужен, если есть:изменение количества гемоглобина, гематокрита, эритроцитов;подозрение на дефицит или избыток железа в организме;подозрения на наследственный гемохроматоз.Кроме того, его назначают, чтобы оценить, как проходит лечение анемии.Порекомендовать анализ на ферритин может терапевт, гастроэнтеролог, гематолог, ревматолог, нефролог или хирург.Что делать, если уровень ферритина выше или ниже нормыЕсли вы сами решили сдать анализ, а результат оказался выше или ниже нормы, то нужно обратиться к терапевту. Уровень ферритина может меняться в зависимости от пола, возраста, образа жизни и наличия других заболеваний. Результат также может быть выше нормы из-за интенсивных физических нагрузок, после голодания, приёма алкоголя или некоторых лекарств — эстрогенов, комбинированных оральных контрацептивов, препаратов железа. Так что не обязательно, что отклонения будут говорить о каких-то проблемах в организме.При необходимости врач назначит дополнительные исследования и подберёт лечение. Тогда может понадобиться сдать:общий анализ крови, чтобы оценить количество и форму эритроцитов и содержание гемоглобина;анализ на общую железосвязывающую способность — это количество белка трансферрина, который переносит ферритин из печени, где он образуется, в другие клетки;генетический анализ на гемохроматоз;анализ на протопорфирин цинка, чтобы оценить дефицит железа.