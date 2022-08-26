3 симптома инфаркта, которые могут появиться у женщины за месяц до приступа

Чтобы предупредить сердечно-сосудистую катастрофу, надо внимательно прислушиваться к своему организму. В некоторых случаях он бьет тревогу заранее.На спасение человека с инфарктом есть не так много времени. Несмотря на все достижения современной медицины, многие пациенты с инфарктом умирают в первые 7 дней заболевания. И чаще всего виной тому — несвоевременная помощь. Мы часто игнорируем те сигналы, которые подает на организм. Ведь вокруг столько дел, «сейчас болит, скоро само пройдет», думают многие.«Даже когда инфаркт уже случился, часто человек не понимает, что происходит и ждет облегчения. Это самая досадная ошибка, потому что есть совсем немного времени, буквально 2 часа, чтобы исправить ситуацию и избежать тяжелых последствий», — рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич.Когда инфаркт можно заподозрить заранееОказывается, некоторые симптомы появляются аж за месяц до сердечно-сосудистой катастрофы. К такому выводу пришла группа европейских ученых, пишет издание Express. Эксперты проанализировали состояние 500 женщин, которые перенесли инфаркт. Выяснилось, что 95% пострадавших за месяц до приступа страдали от:сильной усталости;одышки;проблем со сном.Любопытная деталь: от боли в груди — главного симптома сердечного приступа — мужчины страдают чаще женщин. Как выяснили ученые, только часть опрошенных испытывали этот неприятный симптом.Основные симптомы инфарктаболь в грудное клетке;покалывание в левой части грудной клетки;головокружение;сильная потливость;боль, которая отдает в левую руку;спутанность сознания.Эксперты Гарвардской медицинской школы решили систематизировать различные многолетние исследования, связанные с женским инфарктом. Ученые собрали список симптомов, которые чаще всего появляются у женщин за несколько дней перед сердечным приступом.Вот что у них получилось:Необычная усталость — 71% опрошенныхНарушение сна — 48%Одышка — 42%Расстройство желудка — 39%Беспокойство — 36%Учащенное сердцебиение — 27%Слабость в руках — 25%Изменения в мышлении или памяти — 24%Проблемы со зрением — 23%Потеря аппетита — 22 %Покалывание в кистях/предплечьях — 22%Затрудненное дыхание ночью — 19%- Даже когда сердечные приступы пострадавших были «в самом разгаре», только около одной трети женщин испытывали «классический» симптом — боль в груди. Вместо этого в список вошли одышка, слабость и бессонница. Мы бы хотели, чтобы женщины запомнили перечисленные симптомы, чтобы ни в коем случае их не игнорировать, — заключили исследователи.