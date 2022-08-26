Опасный признак холестерина при ходьбе

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Высокий уровень «плохого» холестерина способствует образованию бляшек в артериях и болезням сердца и сосудов вроде инфарктов и инсультов. И никакие его признаки нельзя игнорировать.Заболевание периферических артерий иногда вызывает боль в ногах, особенно при ходьбе. Боль может варьироваться от легкой до сильной и внезапно появляться при стоянии и ходьбе. Обычно она проходит через несколько минут после отдыха. Обе ноги могут быть затронуты одновременно из-за плохой циркуляции крови от сердца к ногам, хотя боль может усиливаться в одной ноге.Помимо боли в ноге, к признакам заболевания периферических артерий также относятся:Выпадение волос на ногахОнемение или слабость в ногахЛомкие и медленно растущие ногтиЯзвы на ногах и ступнях, которые не заживаютБледная или синяя кожа на ногахСпазмы ножных мышцИногда симптомы заболевания периферических артерий могут быть признаком серьезной проблемы со здоровьем, требующей немедленного лечения. Поэтому важно проконсультироваться с врачом, если вы испытываете боль в ногах при ходьбе или любые другие признаки ЗПА в ногах, как упоминалось выше. Даже если вы не имеете никаких признаков высокого уровня холестерина, рекомендуется сдавать анализ крови. Иногда у вас может быть высокий уровень холестерина, но симптомов не появится, пока не станет слишком поздно.К счастью, существуют различные практические модификации образа жизни, снижающие уровень холестерина. Лекарства, назначенные врачом, могут помочь контролировать холестерин. Перейдите на здоровую диету, богатую фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами. Откажитесь от всех видов обработанных и упакованных продуктов. Следует избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как колбасы, печенье и сыр, или употреблять их в уменьшенных количествах. Ежедневные физические упражнения также необходимы для здорового тела и здорового сердца. Отказ от курения и употребление меньшего количества алкоголя снизят уровень холестерина.