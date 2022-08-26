Опасный признак холестерина при ходьбе
Заболевание периферических артерий иногда вызывает боль в ногах, особенно при ходьбе. Боль может варьироваться от легкой до сильной и внезапно появляться при стоянии и ходьбе. Обычно она проходит через несколько минут после отдыха. Обе ноги могут быть затронуты одновременно из-за плохой циркуляции крови от сердца к ногам, хотя боль может усиливаться в одной ноге.
Помимо боли в ноге, к признакам заболевания периферических артерий также относятся:
Выпадение волос на ногах
Онемение или слабость в ногах
Ломкие и медленно растущие ногти
Язвы на ногах и ступнях, которые не заживают
Бледная или синяя кожа на ногах
Спазмы ножных мышц
Иногда симптомы заболевания периферических артерий могут быть признаком серьезной проблемы со здоровьем, требующей немедленного лечения. Поэтому важно проконсультироваться с врачом, если вы испытываете боль в ногах при ходьбе или любые другие признаки ЗПА в ногах, как упоминалось выше. Даже если вы не имеете никаких признаков высокого уровня холестерина, рекомендуется сдавать анализ крови. Иногда у вас может быть высокий уровень холестерина, но симптомов не появится, пока не станет слишком поздно.
К счастью, существуют различные практические модификации образа жизни, снижающие уровень холестерина. Лекарства, назначенные врачом, могут помочь контролировать холестерин. Перейдите на здоровую диету, богатую фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами. Откажитесь от всех видов обработанных и упакованных продуктов. Следует избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как колбасы, печенье и сыр, или употреблять их в уменьшенных количествах. Ежедневные физические упражнения также необходимы для здорового тела и здорового сердца. Отказ от курения и употребление меньшего количества алкоголя снизят уровень холестерина.
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