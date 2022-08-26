Профессор Кутушов назвал 5 ранних симптомов, указывающих на появление камней в почках
Наши почки — это парный орган, который отвечает за выведение некоторых продуктов жизнедеятельности, лишней воды, токсинов и других опасных веществ. Если в их работе произойдет сбой, то все может закончится летальным исходом — человек начнет погибать от интоксикации. Когда мы мало пьем, недостаточно двигаемся и едим много вредной соленой еды, то в почках может образовываться песок. Песчинки начинают расти, превращаясь в камни.
Ежегодно урологи регистрируют около 200 тысяч новых обладателей почечных камней. Причем большинство людей даже не знают о том, что с их почками не все в порядке — камень можно выявить случайно при плановом обследовании.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Самая частая причина повреждения почек — оксалатные камни или песок. Эти отложения хорошо видно, если сделать УЗИ органов. Но большинству везет меньше — они, не зная о наличии камней, начинают их чувствовать. И это далеко не самые приятные ощущения, — говорит профессор.
Как понять, что у вас в почках могут быть камни
появились жжение и резь над лобком и в мочеиспускательном канале — вам стало больно ходить в туалет. Так иногда даже может выходить песок, который накопился в почках;
вы стали страдать от боли в пояснице. Чаще всего она появляется после резких движений или же обильного питья (особенно, если вы выпьете рассол или пиво);
у вас внезапно стала повышаться температура, хотя никаких других симптомов ОРВИ нет;
вам теперь знакомо ощущение почечной колики — это резкая и сильная боль, которая появляется с одной стороны в районе поясницы с иррадиацией (распространением) вниз, по ходу мочеточника;
появившаяся боль в пояснице отдает в ногу, живот, половые органы.
- Мелкий, грубый песок, камушки с острыми краями больно царапают канальцы почек. Из-за этого внутри все воспаляется, появляется резь, человеку больно ходить в туалет. В моче может быть кровь, — говорит профессор Кутушов.
На самом деле оксалаты (соли и кислоты, из-за которых появляется песок) — это нормальные составляющие просвета кишечника. Человек получает их вместе с пищей, плюс ко всему они синтезируются при превращении аминокислот глицина и пролина. Оксалаты выводятся с калом и мочой, это естественный процесс. Проблемы возникают, когда в организме их накапливается слишком много.
Чаще всего так происходит, когда в кишечнике происходит накопление жира. Он может не перерабатываться желчным пузырем или же не успевать полностью всасываться.
- В случае с кишечником жир связывает кальций, за счет чего формируется «мыло» и кальция становится недостаточно для того, чтобы вывести оксалаты. Тогда они фильтруются почками в мочу, — говорит Михаил Кутушов.
Какие анализы покажут избыток оксалатов:
анализ мочи и кала;
УЗИ почек;
анализ мочи на наличие высоких органических кислот (щавелевая, гликолевая, низкий цитрат).
Что надо есть, чтобы почки были здоровы
Во-первых, обязательно включите в свой рацион овощи и фрукты. Здесь нет ограничений по их видам. Во-вторых, следует пить больше жидкости, примерно 2-3 литра в день, особенно в жаркое время года.
Если говорить о конкретных продуктах, то в этот список можно включить:
Отвар из овса — он стимулирует выведение солей, укрепляет сосуды;
Красный болгарский перец — препятствует образованию раковых клеток и хорошо «промывает» почки;
Березовый сок — как мочегонное средство;
Зеленый чай;
Оливковое масло;
Жирная рыба;
Цветная капуста, редис, лук, чеснок, репа;
Красный виноград;
Яичные белки.
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