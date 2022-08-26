Профессор Кутушов назвал 5 ранних симптомов, указывающих на появление камней в почках

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Когда камень выходит из почки, то человек испытывает адскую боль. Этот процесс может затянуться на несколько часов или дней. Профессор рассказал, по каким симптомам можно заподозрить образовавшиеся камни, чтобы вовремя обратиться к врачу.Наши почки — это парный орган, который отвечает за выведение некоторых продуктов жизнедеятельности, лишней воды, токсинов и других опасных веществ. Если в их работе произойдет сбой, то все может закончится летальным исходом — человек начнет погибать от интоксикации. Когда мы мало пьем, недостаточно двигаемся и едим много вредной соленой еды, то в почках может образовываться песок. Песчинки начинают расти, превращаясь в камни.Ежегодно урологи регистрируют около 200 тысяч новых обладателей почечных камней. Причем большинство людей даже не знают о том, что с их почками не все в порядке — камень можно выявить случайно при плановом обследовании.врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий- Самая частая причина повреждения почек — оксалатные камни или песок. Эти отложения хорошо видно, если сделать УЗИ органов. Но большинству везет меньше — они, не зная о наличии камней, начинают их чувствовать. И это далеко не самые приятные ощущения, — говорит профессор.Как понять, что у вас в почках могут быть камнипоявились жжение и резь над лобком и в мочеиспускательном канале — вам стало больно ходить в туалет. Так иногда даже может выходить песок, который накопился в почках;вы стали страдать от боли в пояснице. Чаще всего она появляется после резких движений или же обильного питья (особенно, если вы выпьете рассол или пиво);у вас внезапно стала повышаться температура, хотя никаких других симптомов ОРВИ нет;вам теперь знакомо ощущение почечной колики — это резкая и сильная боль, которая появляется с одной стороны в районе поясницы с иррадиацией (распространением) вниз, по ходу мочеточника;появившаяся боль в пояснице отдает в ногу, живот, половые органы.- Мелкий, грубый песок, камушки с острыми краями больно царапают канальцы почек. Из-за этого внутри все воспаляется, появляется резь, человеку больно ходить в туалет. В моче может быть кровь, — говорит профессор Кутушов.На самом деле оксалаты (соли и кислоты, из-за которых появляется песок) — это нормальные составляющие просвета кишечника. Человек получает их вместе с пищей, плюс ко всему они синтезируются при превращении аминокислот глицина и пролина. Оксалаты выводятся с калом и мочой, это естественный процесс. Проблемы возникают, когда в организме их накапливается слишком много.Чаще всего так происходит, когда в кишечнике происходит накопление жира. Он может не перерабатываться желчным пузырем или же не успевать полностью всасываться.- В случае с кишечником жир связывает кальций, за счет чего формируется «мыло» и кальция становится недостаточно для того, чтобы вывести оксалаты. Тогда они фильтруются почками в мочу, — говорит Михаил Кутушов.Какие анализы покажут избыток оксалатов:анализ мочи и кала;УЗИ почек;анализ мочи на наличие высоких органических кислот (щавелевая, гликолевая, низкий цитрат).Что надо есть, чтобы почки были здоровыВо-первых, обязательно включите в свой рацион овощи и фрукты. Здесь нет ограничений по их видам. Во-вторых, следует пить больше жидкости, примерно 2-3 литра в день, особенно в жаркое время года.Если говорить о конкретных продуктах, то в этот список можно включить:Отвар из овса — он стимулирует выведение солей, укрепляет сосуды;Красный болгарский перец — препятствует образованию раковых клеток и хорошо «промывает» почки;Березовый сок — как мочегонное средство;Зеленый чай;Оливковое масло;Жирная рыба;Цветная капуста, редис, лук, чеснок, репа;Красный виноград;Яичные белки.