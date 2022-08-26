В сушилке для рук обнаружили опасные бактерии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи из США выявили в сушилках для рук опасные для здоровья микроорганизмы. Следовательно, после посещения общественного туалета и мытья рук лучше воспользоваться бумажным полотенцем, а не сушилкой.Простое потряхивание мокрых рук для того, чтобы кожа высохла, может быть более полезным способом, чем использование установленных в публичных местах сушилок для рук. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Юты. Для оценки количества обитающих в этих сушилках бактерий они воспользовались чашками Петри, которые помещали под эти устройства в разного рода общественных туалетах на заправках, торговых центрах и в кинотеатрах.Затем эти чашки Петри оставляли на несколько дней, что называется, для созревания. Последующие наблюдения показали, что данная посуда буквально кишит бактериями и грибками, проявляющимися в виде белых, желтых и черных пятнышек. Сушилки в общественных туалетах оказалась самыми загрязнёнными бактериями. Но в отдельных чашках Петри, которыми помахивали в воздухе чтобы сымитировать натуральную сушку рук, никаких микроорганизмов выявлено не было.Результаты этого эксперимента оказались намного более серьезными, чем это ожидалось в плане бактериальной угрозы для человечества. Ранее ученые проверяли таким же образом размножение бактерий на смартфонах и в других общественных пространствах вроде бензоколонок. Оказалось, что сушилка для рук является самой грязной. А на днях британские эксперты предупредили, что привычка не вытирать руки после их мытья в туалете является ещё даже более опасной, чем если их вообще не мыть.