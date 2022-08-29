КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ: 40 простых вещей, которые вы можете делать каждый день

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Иногда даже незначительные изменения могут коренным образом изменить вашу жизнь. Вот 40 идей, которые можно взять на вооружение в отношении здоровья. Необязательно выполнять их все в течение дня. Попробуйте хотя бы некоторыеИногда даже незначительные изменения могут коренным образом изменить вашу жизнь. Вот 40 идей, которые можно взять на вооружение в отношении здоровья. Необязательно выполнять их все в течение дня. Попробуйте хотя бы некоторые.40 вещей на каждый день, чтобы быть счастливым и здоровым1. Выпевайте стакан воды с выжатым соком половинки лимона утром после пробуждения.2. Пропотейте в спортзале, сауне или занимаясь физическим трудом на свежем воздухе.3. Делайте высокоинтенсивные интервальные тренировки в течение 10-20 минут.4. Пейте зеленый овощной сок (из огурца, сельдерея, лайма, имбиря и т.д.).5. Употребляйте на завтрак смузи из банана, шпината, яблока, имбиря и т.д. с добавлением воды.6. Принимайте по 1-2 чайных ложки спирулины, хлореллы или порошка из листьев Моринги, чтобы увеличить содержание минералов в организме. Это отличные добавки к питанию.7. Замените кофе на травяной или зеленый чай. Кофеин, содержащийся в кофе, лишает вас энергии, провоцирует стресс и причиняет вред здоровью.8. Придерживайтесь диеты на основе растительных и цельнозерновых продуктов. Избегайте полуфабрикатов и всего, что содержит искусственные красители, консерванты и прочую химию.9. Прыгайте на скакалке или делайте аэробные и кардио-упраждения.10. Молитесь хотя бы 5 минут.11. Обнимайтесь. Это помогает высвободить эндорфины, гормоны счастья.12. Отключайте все электронные устройства минимум на 1 час.13. Проводите время на природе (совершайте пешие прогулки по парку или вдоль реки).14. Выпивайте 2 литра чистой воды, чтобы избежать обезвоживания, все функции в организме зависят от воды.15. Исключите из рациона продукты с высоким содержанием сахара, как правило, они также содержат большое количество жира: печенье, молочный шоколад, чизкейк и т.д. Они нарушают баланс сахара в крови, что приводит к диабету, и вредят здоровью в целом.16. Общайтесь с Матушкой-Землей — ходите босиком по траве или песку.17. В качестве гарнира на обед или ужин ешьте зеленый салат.18. Устраивайте себе обеденный перерыв не за рабочим столом у компьютера, а на открытом воздухе, наслаждаясь естественным светом.19. Перекусывайте фруктами и ягодами, богатыми клетчаткой и антиоксидантами.20. Полощите рот маслом, чтобы избавиться от бактерий и сделать зубы белее. Для этого возьмите 1 столовую ложку кокосового масла первого отжима и “погоняйте” его во рту в течение 15-20 минут.21. Занимайтесь спортом и делайте растяжку периодически в течение дня.22. Всегда следите за осанкой, особенно когда сидите.23. Принимайте 1-2 грамма активированного угля, чтобы вывести из организма токсины.24. Делайте массаж.25. Используйте только органические средства по уходу за телом, чтобы избежать попадания токсинов в организм через кожу.26. Подумайте о 5 вещах, за которые вы благодарны жизни.27. Улыбайтесь незнакомцам. Это улучшит ваше настроение.28. Заставьте кого-нибудь засмеяться и посмейтесь вместе с ним.29. Читайте книги, которые вас вдохновляют.30. Посвятите хотя бы 30 минут изучению чего-нибудь нового, чтобы получить знания и навыки, несвязанные с работой или повседневной жизнью.31. Наведите порядок на рабочем места. Это поможет быть более собранным.32. Составьте список дел, которые вы все время откладывали. Выберите пункт, который больше всего не нравится и начните воплощать его в жизнь. Так вы сможете поступательно двигаться вперед, испытаете чувство полноты и завершенности.33. Придите на работу на час раньше. Выполните все важные дела до прихода коллег и до того, как телефон начнет разрываться от звонков. Таким образом, вы успеете гораздо больше и испытаете меньше стресса в течение дня.34. Слушайте классическую музыку. Исследования показывают, что она повышает когнитивные функции.35. Танцуйте под любимую песню.36. Проведите “внутренний аудит” — не таите злобу или обиду. Умейте прощать.37. Делайте перерыв между основными приемами пищи на 14 часов. Если это сложно, попробуйте придерживаться более мягкого режима: завтрак в 8.00, а следующий прием пищи в 18.00. По мнению ученых, такие непродолжительные голодовки нормализуют уровень сахара в крови, предотвращают развитие дегенеративных заболеваний и сжигают жир.38. Вздремните 30 минут.39. Встаньте в 5-6 утра. Ранний подъем зарядит вас энергией, день будет продуктивным.40. Спите минимум 7-8 часов.