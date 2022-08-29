Трава, за два часа снижающая уровень сахара и холестерина в крови

Сахарный диабет второго типа — эндокринное заболевание, обусловленное недостаточностью инсулина. Оно характеризуется повышением количества глюкозы в крови и другими нарушениями обмена веществ.Коварство болезни в том, что преддиабетическое состояние развивается медленно, иногда в течение 10 лет, и явные признаки долго не проявляются. При этом медики констатируют, что сахарный диабет второго типа приобретает в развитых странах масштабы эпидемии.Хорошая новость в том, что диабет второго типа можно держать под контролем, если следить за уровнем сахара в крови. В первую очередь, это обусловлено рационом и физнагрузками.Исследователи давно подчеркивают важность диеты для предотвращения и лечения диабета. Снизить уровень сахара в крови всего за два часа поможет шалфей. Результаты исследования опубликованы в Express.Листья шалфея издавна используются в качестве средства против диабета, и исследования показывают, что они могут помочь снизить уровень сахара в крови.Экстракт шалфея снижает уровень глюкозы в крови у крыс, активируя определенный рецептор, отмечают ученые. Исследования, проведенные с участием людей, подтвердили эти результаты.В исследовании участвовали 80 человек с плохо контролируемым диабетом 2 типа. Уровень сахара в крови у участников, получавших шалфей натощак, значительно снизился по сравнению с контрольной группой.Как только рецептор был активирован, кровь очистилась от избытка свободных жирных кислот, что улучшило чувствительность к инсулину.Исследование, проведенное на мышах с диабетом 2 типа, показало, что трава действует аналогично препарату метформин, который назначают для контроля уровня глюкозы в крови.У людей было обнаружено, что шалфей оказывает сходное действие, снижая уровень сахара и улучшая чувствительность к инсулину. Таким образом, шалфей может помочь диабетикам снизить уровень глюкозы всего через два часа после его приема, если его выпить натощак.По словам медиков, диабет связан с синтезом холестерина и может повышать уровень ЛПНП («плохого холестерина»). Эти два состояния могут сочетаться друг с другом, поэтому уровни глюкозы и холестерина в крови следует контролировать одновременно.При употреблении три раза в день в течение, как минимум, двух месяцев, шалфей снижает уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов и повышает уровень холестерина ЛПВП.Эксперты пришли к выводу, что листья шалфея можно использовать в качестве альтернативного средства для лечения высокого уровня холестерина.У шалфея есть противопоказания. Его лучше не использовать при индивидуальной непереносимости, бронхиальной астме, в период беременности и грудного вскармливания, при заболеваниях щитовидной железы, артериальной гипертензии, остром пиелонефрите, эндометриозе. В любом случае, перед тем, как начать принимать добавки с шалфеем, посоветуйтесь с врачом.