Проявляются после 40: названы 6 неочевидных признаков ухудшения кровотока

К своим ощущениям стоит иногда прислушиваться. Безобидная боль в ногах или неприятное, но не смертельное выпадение волос могут быть признаками смертельно опасных проблем со здоровьем.У людей с холодными руками не горячее сердце, как твердят нам цитаты из статусов романтичных барышень в соцсетях, а проблемы с кровообращением. Проблемы с кровотоком сами по себе не проходят и при этом могут стать серьезной угрозой вашему здоровью, а в перспективе даже довести до инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.Особенно часто это состояние беспокоит людей старше 40 лет. Так что если вы относитесь к этой возрастной группе, вам особенно важно знать о признаках нарушенного кровообращения, которые не стоит игнорировать.Факторы риска:Курение;Сахарный диабет;Высокий уровень холестерина;Гипертония.Боль в пальцах или стопахКак говорит сосудистый хирург доктор Джеймс Беркс, долгое время проблемы с кровообращением вообще не дают о себе знать. Первый распространенный признак того, что дела совсем плохи — ночная боль в пальцах ног. Вы можете думать, что это не более, чем усталость, однако на самом деле при худшем варианте событий вы рискуете в итоге столкнуться с гангреной пальцев ног или ступней. Поэтому если боль в ногах мешает вам спать — нужно как можно быстрее обратиться за помощью.Жирный блеск кожи и выпадение волосВаша нежирная в обычное время кожа в последнее время приобрела неприятный сальный блеск, будто бы вы намазали лицо маслом? А шевелюра стала стремительно редеть? Иногда эти признаки, отмечает доктор медицинских наук, руководитель отделения сердечно-сосудистой хирургии Dignity Health Glendale Memorial Hospital Эндрю Гурвиц, могут выступать нетипичными внешними симптомами проблем с кровообращением. Поэтому если вы заметили их у себя, расскажите об этом лечащему врачу — он назначит необходимые обследования.Судороги в голеняхВот этот симптом появляется в числе первых. Доктор Гурвиц объясняет: наши мышцы особенно сильно нуждаются в крови во время физических нагрузок. Голени мы напрягаем каждый день — как минимум, когда долго ходим. При этом именно там мышцы дальше всего от сердца — вот и начинают страдать первыми.Для таких судорог даже есть свое название — перемежающаяся хромота. Она сигнализирует, что в мышцах закончился кислород и питательные вещества. На начальных этапах этот недуг можно вылечить. Так что если судороги стали посещать вас постоянно, обратитесь за помощью к врачу.Отек, язвы, мозоли и трещины на ногахМы уже знаем, что одним из факторов риска проблем с кровообращением выступает диабет. Кроме того, мы знаем, что симптомы нарушенного кровотока нередко проявляются именно на ногах.Если на вашей ноге регулярно появляются мозоли, хотя с обувью проблем у вас нет, а еще на стопах появляются незаживающие трещины, конечности отекают — вполне может быть, что вы столкнулись с ишемической формой диабетической стопы.При этой болезни поражаются мелкие и крупные сосуды, что и приводит к проблемам с кровотоком. Так что если вы заметили у себя этот признак, не лишним будет еще и провериться на диабет.Незаживающие раныОсобенно этот симптом опасен для тех, кто и так относится к группам риска. Если вы поранились и вдруг обратили внимание, что ранка не затягивается спустя две недели, нужно как можно быстрее бежать в больницу. Это может означать, что кровообращение у вас нарушено — и к поврежденному участку просто не поступает необходимое количество питательных веществ для восстановления. В таком случае уже и до гангрены недалеко.Слепота на один глаз, онемение одной стороны телаКак отмечает доктор Беркс, временная слепота на один глаз, слабость или внезапное онемение в одной части тела, проблемы с речью могут быть признаками нарушенного кровообращения и указывать на микроинсульт или инсульт, пишет ETNT. Это значит, что человеку нужна незамедлительная помощь — иначе последствия могут быть самыми плачевными.