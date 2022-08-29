Симптомы дефицита магния: главный признак того, что его уровень критически низок
Самые частые признаки дефицита магния:
тревожность;
спазмы, судороги;
учащенное сердцебиение,
покалывание в руках и ногах, онемение;
бессонница, раздражительность, головные боли;
частая смена настроения.
Препараты с магнием нельзя принимать без согласования с врачом, хотя их активно рекламируют и продают без рецепта. Как и все лекарственные средства, они могут провоцировать серьёзные побочные реакции.
Первый признак дефицита магния
Врач клиники Кливленда, доктор медицинских наук Наоки Умеда рассказала, что одним из первыхпризнаков дефицитамагния является хроническая усталость.
— Одним из первых признаков дефицита магния часто является усталость. Она не проходит после полноценно сна и даже отпуска. Человек постоянно чувствует себя разбитым. Проверьте уровень магния в организме, и наверняка он будет критически низким. Вы также можете заметить мышечные спазмы, слабость или скованность. Потеря аппетита и тошнота тоже являются распространенными симптомами на ранних стадиях. Проблема в том, что нехватку магния может быть трудно диагностировать. Многие из начальных признаков могут указывать на широкий спектр других проблем со здоровьем, — отметила эксперт.
Дополнительные симптомы, которые могут указывать на дефицит магния:
Расстройства психического здоровья
Остеопороз
Высокое артериальное давление
Астма
Постоянная тошнота.
В каких продуктах содержится магний? Содержание магния в мг на 100 г продукта:
Пшеничные отруби – 611.
Тыквенные семечки – 534.
Кунжут – 351.
Миндаль – 304.
Кешью - 270.
Соевые бобы - 250.
Кедровые орехи – 234.
Арахис – 185.
Включите в свой рацион бобовые культуры (особенно нут и черную фасоль), авокадо, тофу, цельнозерновые крупы, бананы, белые грибы, морковь и свеклу, сухофрукты, халву и какао.
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