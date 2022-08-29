Симптомы дефицита магния: главный признак того, что его уровень критически низок

Магний участвует в передаче нервных импульсов и в сокращении мышц, а это крайне важно для работы сердечно-сосудистой системы и расслабления мышц. Он влияет на рост костей, нормализует сердцебиение, артериальное давление, уровень сахара в крови; устраняет судороги в мышцах; уменьшает боли в суставах.Самые частые признаки дефицита магния:тревожность;спазмы, судороги;учащенное сердцебиение,покалывание в руках и ногах, онемение;бессонница, раздражительность, головные боли;частая смена настроения.Препараты с магнием нельзя принимать без согласования с врачом, хотя их активно рекламируют и продают без рецепта. Как и все лекарственные средства, они могут провоцировать серьёзные побочные реакции.Первый признак дефицита магнияВрач клиники Кливленда, доктор медицинских наук Наоки Умеда рассказала, что одним из первыхпризнаков дефицитамагния является хроническая усталость.— Одним из первых признаков дефицита магния часто является усталость. Она не проходит после полноценно сна и даже отпуска. Человек постоянно чувствует себя разбитым. Проверьте уровень магния в организме, и наверняка он будет критически низким. Вы также можете заметить мышечные спазмы, слабость или скованность. Потеря аппетита и тошнота тоже являются распространенными симптомами на ранних стадиях. Проблема в том, что нехватку магния может быть трудно диагностировать. Многие из начальных признаков могут указывать на широкий спектр других проблем со здоровьем, — отметила эксперт.Дополнительные симптомы, которые могут указывать на дефицит магния:Расстройства психического здоровьяОстеопорозВысокое артериальное давлениеАстмаПостоянная тошнота.В каких продуктах содержится магний? Содержание магния в мг на 100 г продукта:Пшеничные отруби – 611.Тыквенные семечки – 534.Кунжут – 351.Миндаль – 304.Кешью - 270.Соевые бобы - 250.Кедровые орехи – 234.Арахис – 185.Включите в свой рацион бобовые культуры (особенно нут и черную фасоль), авокадо, тофу, цельнозерновые крупы, бананы, белые грибы, морковь и свеклу, сухофрукты, халву и какао.