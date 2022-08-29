Как похудеть на гречке: 6 вещей, о которых нужно знать, садясь на диету

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На одну или две недели нужно сесть на отварную гречку, пить кефир и воду — потеряешь до 10 килограммов. Это обещает популярная «гречневая диета». Но насколько безопасно подобное похудение?Гречневая диета — это типичный представитель так называемых монодиет. Они подразумевают ограничение привычной пищи, которую употребляет человек, в пользу определенного продукта, в данном случае — гречневой крупы (в отварном виде). За счет низкой калорийности продуктов, используемых в диете, достигается общее ограничение поступающих калорий, что вынуждает организм расходовать собственные запасы, чтобы получать энергию для жизнедеятельности.Казалось бы, это и есть основная цель похудения — снизить потребление калорий. Но в случае монодиет все не так радужно, поскольку одновременно с калориями резко ограничивается и объем других, жизненно важных веществ. Что нужно знать, прежде чем решиться сесть на гречневую диету, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог Вера Самсонова.терапевт, гастроэнтерологГречка — хорошо, диета — плохоВариантов гречневой диеты достаточно много. Самый строгий из них — это сидеть неделю или две на отварной гречке без масла, сахара и соли. Одно и то же блюдо нужно есть во все приемы пищи — на завтрак, обед и ужин. Из питья рекомендуется только вода или травяные чаи. Есть варианты подобной диеты, дополненные кефиром, некоторыми видами низкокалорийных овощей (некрахмалистых) в отварном или свежем виде, йогуртом без добавок или яблоками.Сама по себе гречневая крупа — хороший продукт. Она содержит массу полезных компонентов — сложные углеводы, немного белка, минералы, витамины. Но при употреблении только одной гречки организм страдает от нехватки белков, жиров, минеральных соединений и витаминов. Даже здоровым людям подобный рацион не пойдет на пользу.Потеря веса, но не жираПри подобной диете потеря веса, конечно, будет, причем можно потерять достаточное количество лишних килограммов. Поэтому заявленные обещания о резком похудении вполне реальны. Но врачи повторяют — потеря веса за короткий промежуток времени очень опасна. Безопасно для здоровья можно терять не более 0,5-1 кг в неделю. Но никак не 5 кг и более. Такая потеря веса — это метаболический стресс, из-за которого резко нарушается обмен веществ.Организм переходит на режим жесткой экономии ресурсов, жертвуя определенными процессами, чтобы поддерживать определенный уровень глюкозы крови и «кормить» мозг и сердце. Могут «таять» мышцы, расходуются мобильные резервы углеводов в виде гликогена печени и мышц, на подпитку энергией тратятся белки и жировые запасы. Но жиры расходуются сложнее всего.Потерянное — вернетсяДаже если человек выдержит подобную диету, что тяжело физически и морально, на выходе из нее, по мере возвращения к обычному питанию, потерянные килограммы возвратятся достаточно быстро. Кроме того, возможно, что набор веса будет даже большим, чем изначально было на входе в диету.Это объясняется тем, что организм, перенесший стресс из-за голодания, будет перестраивать метаболизм на режим экономии. Все поступающие калории он будет старательно запасать, поскольку в период ограничения калорий перестроился на более медленные процессы. Кроме того, такие колебания веса отразятся на здоровье — есть риск проблем пищеварения, метаболизма глюкозы и т.д.Кому сидеть на гречке нельзяКомпоненты гречневой крупы могут влиять на особенности метаболизма и работу внутренних органов. Поэтому некоторым людям категорически запрещено сидеть на гречневой диете даже 1-2 суток. Это может привести к крайне опасным последствиям.Так, много гречки может навредить людям, которые склонны к тромбообразованию. Частое употребление этой крупы может спровоцировать гиперкоагуляцию — повышение вязкости крови. Кроме того, гречневая диета противопоказана людям, страдающим патологиями почек, имеющим сахарный диабет и нарушения толерантности к глюкозе.Можно дохудеться до геморрояИзбыток гречневой крупы может провоцировать серьезные проблемы с пищеварением — это запоры, расстройства моторики пищеварительного тракта, которые могут грозить обострениями хронической патологии — колитов энтеритов, гастритов, геморроя.Кроме того, подобная плотная пища, которая поступает в течение длительного времени, негативно отражается на состоянии микрофлоры кишечника, провоцирует нарушения минерального обмена и потери жидкости, может возникать обезвоживание.Сколько вешать в граммахВ целом, допустимо употреблять в сутки не более 120-150 граммов гречневой крупы, дополняя питание другими продуктами, которые необходимы для здорового метаболизма.В противном случае возможно развитие нарушений метаболизма, расстройств нервной системы, проблем с усвоением пищи и даже аллергии по третьему типу, с образованием иммунных комплексов, которые повредят кишечнику и всему организму.Если хочется сбросить вес, нужно заручиться поддержкой диетолога и пересмотреть питание, скорректировать рацион таким образом, чтобы терять вес постепенно и плавно, без жестких ограничений в рационе.