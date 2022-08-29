Эндокринолог Павлова назвала единственный способ избавиться от инсулинорезистентности

Мы так часто мечтаем о волшебной таблетке, которая бы спасла нас от всех болезней. Но на самом деле здоровее нас делают совсем простые вещи, для которых придется постараться самому.Весь мир уже не первый год охвачен эпидемией. И мы сейчас говорим не о коронавирусе: число людей с диагностированным диабетом все выше и выше.Изобилие питание, увы, имеет и свою негативную сторону. Ведь теперь не нужно прилагать особых усилий, чтобы получить вдоволь не самой здоровой, насыщенной добавленным сахаром еды. Вот поэтому сахар в крови так часто зашкаливает.Однако доводить дело до диабета не стоит: при первый признаках инсулинорезистентности лучше брать ситуацию в свои руки. Как именно — рассказала эндокринолог Зухра Павлова.Что такое инсулинорезистентностьИнсулинорезистентность — состояние, которое проявляется до стадии предиабета — когда инсулин начинает «шалить». Врачи говорят, что происходит это, как правило, у людей старше 40 лет.Инсулин — гормон, который вырабатывает поджелудочная железа. Его задача — помогать глюкозе из крови попадать в мышечные клетки, где она превращается в источник энергии.Если инсулин не работает как надо, поджелудочная вырабатывает его еще активней, чтобы помочь глюкозе пробраться к клетке. Это состояние очень опасно.Симптомы инсулинорезистентности:Волосы на лице начинают расти даже у женщин;Появляется слабость в мышцах;Кости становятся более хрупкими;Человек страдает от постоянной усталости, ему не хватает энергии;Появляется постоянный голод, вечером соблазн переесть увеличивается;Локти темнеют, становятся сухими;Проявляются признаки гипертонии, растет уровень холестерина в крови;На коже появляются морщины, новые родинки.По словам Павловой, самый очевидный способ справится с проблемой — избавиться от лишней жировой ткани. Причем, как отмечает врач в своем телеграм-канале, очень многим людям одно только это уже поможет избавиться от инсулинорезистентности. Дело в том, что чем меньше жира в нашем теле, тем меньше воспаления и цитокинов на рецепторах инсулина.Узнав об этом, многие люди, отмечает эндокринолог, раздражаются: ведь хочется избавиться от проблемы проще, не долго и мучительно худеть, а, например, какое-нибудь волшебное средство получить.Как отмечает Павлова, лекарства для сложных, патологических форм ожирения есть. Только вот просто так их не назначают кому попало: врач сначала проводит долгое обследование, просчитывает соотношение пользы и риска, обращает внимание на другие сопутствующие проблемы со здоровьем — а они обязательно имеются.Так что универсальный совет по борьбе с инсулинорезистентностью только один — просто сбросить лишний вес.Зухра Павлова также дала несколько простых, но надежных советов, которые помогут справиться с лишним весом и защитить свой организм от диабета:Питайтесь правильно, не забывая о достаточном количестве белков и сложных углеводов. Не нужно голодать или пропускать приемы пищи — так только больше риск сорваться. Не нужно практиковать и диеты, особенно радикальные. Лучше есть по 3-4 раза в день и просто немного сократить порции;Чаще пейте воду. Постарайтесь пить хотя бы 1 литр воды в день. В идеале подсчитать свою примерную норму — как минимум 30 мл на кг веса. В жаркую погоду или при физических нагрузках нужно пить еще больше. Важный нюанс: если у вас диагностирована гипертония или болезнь почек, лучше сначала обсудить этот вопрос с врачом;Высыпайтесь! Недосып заставляет нас переедать, да и в целом вреден для здоровья. Старайтесь засыпать до 11 часов вечера и спите не меньше 7 часов.Старайтесь побольше ходить пешком — хотя бы по 5 км ежедневно. А лучше, если вы еще и добавите в свою жизнь физические нагрузки и запишетесь в спортзал.