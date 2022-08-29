Эндокринолог Павлова назвала единственный способ избавиться от инсулинорезистентности
Весь мир уже не первый год охвачен эпидемией. И мы сейчас говорим не о коронавирусе: число людей с диагностированным диабетом все выше и выше.
Изобилие питание, увы, имеет и свою негативную сторону. Ведь теперь не нужно прилагать особых усилий, чтобы получить вдоволь не самой здоровой, насыщенной добавленным сахаром еды. Вот поэтому сахар в крови так часто зашкаливает.
Однако доводить дело до диабета не стоит: при первый признаках инсулинорезистентности лучше брать ситуацию в свои руки. Как именно — рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
Что такое инсулинорезистентность
Инсулинорезистентность — состояние, которое проявляется до стадии предиабета — когда инсулин начинает «шалить». Врачи говорят, что происходит это, как правило, у людей старше 40 лет.
Инсулин — гормон, который вырабатывает поджелудочная железа. Его задача — помогать глюкозе из крови попадать в мышечные клетки, где она превращается в источник энергии.
Если инсулин не работает как надо, поджелудочная вырабатывает его еще активней, чтобы помочь глюкозе пробраться к клетке. Это состояние очень опасно.
Симптомы инсулинорезистентности:
Волосы на лице начинают расти даже у женщин;
Появляется слабость в мышцах;
Кости становятся более хрупкими;
Человек страдает от постоянной усталости, ему не хватает энергии;
Появляется постоянный голод, вечером соблазн переесть увеличивается;
Локти темнеют, становятся сухими;
Проявляются признаки гипертонии, растет уровень холестерина в крови;
На коже появляются морщины, новые родинки.
По словам Павловой, самый очевидный способ справится с проблемой — избавиться от лишней жировой ткани. Причем, как отмечает врач в своем телеграм-канале, очень многим людям одно только это уже поможет избавиться от инсулинорезистентности. Дело в том, что чем меньше жира в нашем теле, тем меньше воспаления и цитокинов на рецепторах инсулина.
Узнав об этом, многие люди, отмечает эндокринолог, раздражаются: ведь хочется избавиться от проблемы проще, не долго и мучительно худеть, а, например, какое-нибудь волшебное средство получить.
Как отмечает Павлова, лекарства для сложных, патологических форм ожирения есть. Только вот просто так их не назначают кому попало: врач сначала проводит долгое обследование, просчитывает соотношение пользы и риска, обращает внимание на другие сопутствующие проблемы со здоровьем — а они обязательно имеются.
Так что универсальный совет по борьбе с инсулинорезистентностью только один — просто сбросить лишний вес.
Зухра Павлова также дала несколько простых, но надежных советов, которые помогут справиться с лишним весом и защитить свой организм от диабета:
Питайтесь правильно, не забывая о достаточном количестве белков и сложных углеводов. Не нужно голодать или пропускать приемы пищи — так только больше риск сорваться. Не нужно практиковать и диеты, особенно радикальные. Лучше есть по 3-4 раза в день и просто немного сократить порции;
Чаще пейте воду. Постарайтесь пить хотя бы 1 литр воды в день. В идеале подсчитать свою примерную норму — как минимум 30 мл на кг веса. В жаркую погоду или при физических нагрузках нужно пить еще больше. Важный нюанс: если у вас диагностирована гипертония или болезнь почек, лучше сначала обсудить этот вопрос с врачом;
Высыпайтесь! Недосып заставляет нас переедать, да и в целом вреден для здоровья. Старайтесь засыпать до 11 часов вечера и спите не меньше 7 часов.
Старайтесь побольше ходить пешком — хотя бы по 5 км ежедневно. А лучше, если вы еще и добавите в свою жизнь физические нагрузки и запишетесь в спортзал.
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