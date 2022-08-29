Одиннадцать симптомов, указывающих на явные проблемы с щитовидной железой

Щитовидная железа вырабатывает тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Это гормоны, которые влияют на все клетки и ткани организма.Гипертиреоз – гиперфункция щитовидной железы. Сопровождается чрезмерной выработкой тироксина и трийодтиронина. Повышение уровня гормонов ускоряет обменные процессы, подстегивает их, что приводит к различным нарушениям.Гипотиреоз – дефицит тиреоидных гормонов. Гипотиреозом называют сниженную функцию щитовидной железы.Когда щитовидная железа «сбоит», страдает весь организм. Вот почему так важно распознавать сигналы, которые подает организм, и вовремя на них реагировать.Постоянная разбитость и усталость.Это яркий признак гипотериоза, при котором гормонов вырабатывается недостаточно. Если после полноценного ночного сна или даже отпуска вы чувствуете усталость, это может указывать на то, что ваша щитовидка работает недостаточно активно.Чувство подавленности, постоянная депрессияЭто тоже симптом гипотериоза. Щитовидка влияет на уровень серотонина.Постоянная тревожность.Повышенная тревожность может быть связана с воспалением щитовидной железы.Постоянно хочется есть, нет чувства насыщенияПациенты описывают это состояние словами «быка бы съел». Это может быть гипертиреоз, когда слишком большое количество гормонов может заставить вас испытывать голод постоянно.Нечеткое мышлениеГипертиреоз может затруднять концентрацию, а гипотиреоз привести к забывчивости и «туманности в мышлении».Не хочется сексаНизкий уровень гормонов может вызвать низкое либидо.Неполадки с сердцебиениемСердце бьется слишком тяжело или слишком быстро, пропускает удары. Это может быть признаком того, что система переполнена гормонами (гипертиреоз).Сухая кожа, ломкие волосы и ногтиЩитовидка отвечает за высвобождение гормонов, необходимых для прочности фолликулов и активности сальных желез. Хроническая потеря волос может быть признаком дисфункции щитовидной железы.Запоры и диареяПациенты с гипотиреозом часто жалуются на запоры. Недостаточная работа щитовидки вызывает замедление процессов пищеварения. Слишком высокая активность щитовидной железы может вызвать диарею.Высокое артериальное давлениеПовышение давления может быть симптомом болезни щитовидки. Виной тому может быть и гипотиреоз, и гипертиреоз.Странные ощущения в шееИзменения в голосе или ощущение «комка в горле» может быть признаком неполадок в работе щитовидки.Если кто-то из близких родственников уже страдают заболеваниями щитовидной железы, риск многократно повышается. Также вероятность развития этих болезней увеличивает семейная история ревматоидного артрита или рассеянного склероза.