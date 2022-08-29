Варикоз: диагностика и лечение

Эндокринолог Арина Тертышная объяснила, почему крайне важно распознать варикоз на ранних стадиях.«Вы спросите, как можно не заметить варикоз? Все дело в том, что важно „словить“ его по симптомам на начальной стадии, по первым звоночкам. Наши ноги — в наших руках, профилактировать и предотвратить — вот наша задача», — говорит эксперт.На самой первой стадии, варикоз можно заподозрить по тяжести в ногах, их как будто распирает. Появляются отеки, возможны судороги. И уже на этой стадии может появляться сосудистая сетка, при этом других симптомов может и не быть.На следующей стадии кожа на ногах становится более сухой, появляются шелушения, зуд. Могут становится заметными красные или темные пятна.Третья стадия — вас постоянно сопровождает боль в нижних конечностях, кожа становится в некоторых местах синюшной. Вены более выпуклые, иногда вздутые.Четвертая стадия — это язвы. На этом этапе особенно высок риск тромбофлебита.Если пока вы обнаружили у себя отеки, то это еще не значит, что у вас варикозная болезнь. Возможно, нужно просто поработать с лимфой, и отечность уйдет.Интересно, что спровоцировать варикоз могут проблемы с печенью и желчным — настолько тесно все связано в нашем организме!Разобраться с уже возникшей проблемой глубоко и комплексно поможет только грамотный врач-флеболог.Для профилактики варикоза доктор рекомендует следующие саплименты для укрепления сосудов: витамин С, экстракт конского каштана, диосмин, магний глицинат, кремний, цинк, медь.Также нужно откорректировать меню: больше белковой пищи, овощи, зелень, ягоды. Минимизируем или полностью убираем сахар (он плохо влияет на сосуды), кофеин (поднимает давление), алкоголь (обезвоживает), острое и копченое также по минимуму.